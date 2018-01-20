«Центральное телевидение» подключилось к флешмобу в поддержку ульяновских курсантов

Журналисты НТВ присоединились к флешмобу, который захватил в последние дни Рунет.
Ведущий программы «Центральное телевидение» Вадим Такмёнев в прямом эфире снял галстук и станцевал в поддержку ставших известными на всю страну ульяновских полуголых курсантов-летчиков.
Напомним, студенты из Ульяновска, сами того не желая, запустили в соцсетях эротический челлендж: уже несколько дней подряд в Сети появляются все больше пародийных роликов под Satisfaction.
Танцуют и студентки медколледжа, и девушки из армии Израиля, и парни из мореходки и молодые люди в майках МЧС. Причем первыми поддержали курсантов учащиеся сельхозтехникума в той же Ульяновской области. А сами первокурсники авиаинститута хотели лишь повторить пародию британского военного колледжа, которая уже два года гуляет по Интернету.
Но если британским курсантам вообще ничего не было, то ульяновским грозили неприятными последствиями и ректорат, и губернатор, и даже Федеральное агентство по воздушному транспорту, которое резко осудило видео. Но первокурсники, получается, отделались легким испугом. Проверка транспортной прокуратуры показала, что оснований для отчисления студентов нет, но надо дисциплинарно наказать педагогов, которые допустили такое безобразие.
Напомним, студенты из Ульяновска, сами того не желая, запустили в соцсетях эротический челлендж: уже несколько дней подряд в Сети появляются все больше пародийных роликов под Satisfaction.
Танцуют и студентки медколледжа, и девушки из армии Израиля, и парни из мореходки и молодые люди в майках МЧС. Причем первыми поддержали курсантов учащиеся сельхозтехникума в той же Ульяновской области. А сами первокурсники авиаинститута хотели лишь повторить пародию британского военного колледжа, которая уже два года гуляет по Интернету.
Но если британским курсантам вообще ничего не было, то ульяновским грозили неприятными последствиями и ректорат, и губернатор, и даже Федеральное агентство по воздушному транспорту, которое резко осудило видео. Но первокурсники, получается, отделались легким испугом. Проверка транспортной прокуратуры показала, что оснований для отчисления студентов нет, но надо дисциплинарно наказать педагогов, которые допустили такое безобразие.
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