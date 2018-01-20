Тайник Кшесинской: что скрывают вещи знаменитой балерины

Сенсационные факты из жизни избранницы будущего императора все эти годы скрывались там, где меньше всего их искали.

В своих неопубликованных мемуарах, датируемых 1955 годом, Кшесинская признает не только любовную связь с Николаем II, но и то, что была беременна от цесаревича. Оданко случилось несчастье.



Лидия Петрушева, заведующая хранилищем эмигрантских фондов Государственного архива РФ: «В 1893 году она каталась с подругой в коляске. От громкого выстрела кони понесли, и упала ее карета».



Но, возможно, она могла забеременеть снова. Адептом этой версии является бывший депутат Государственной думы и петербургский бизнесмен Константин Севенард. Он считает: у Николая II и его фаворитки была якобы внебрачная дочь, воспитывавшаяся в семье брата Матильды и вышедшая впоследствии замуж за инженера.



Поэтому Константин считает себя не только правнуком Кшесинской, а чуть ли не прямым наследником последнего российского монарха и претендентом на российский престол.



В завещании его деда, тоже Константина, вроде бы сказано, что документальные доказательства родства и права на наследство Николая II спрятаны в капсуле внутри старого пианино, которое досталось в наследство Севенарду от «прабабушки Кшесинской».



После работы болгаркой инструмент сдался. Оставшийся от пианино деревянный короб, где, предположительно, спрятан царский документ, решили рассмотреть методами неразрушающего контроля.



На петербургском судостроительном заводе образец подвергли радиографическому и ультразвуковому исследованию. Что удалось обнаружить специалистам? Смотрите — в видеоматериале.