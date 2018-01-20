Эксперимент НТВ: как проверить качество сливочного масла

Репортер НТВ Юлия Шатилова выяснила, как превратить обычную кухню в самую настоящую лабораторию по проверке качества продуктов.

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Однажды Света Астрединова всерьез призадумалась: а чем ее пичкают в ближайшем супермаркете? И оборудовала на кухне свою лабораторию по тестированию продуктов. Начала со сливочного масла. Оказалось, всем известные бренды без зазрения совести обманывают покупателей.



Свой шокирующий эксперимент Света повторила перед съемочной группой НТВ. Три кастрюльки, три вида масла — на каждом написано «82 процента жирности», плита на 100 градусов, чтоб вода испарилась, а жиры остались. Полтора часа пролетели незаметно. Перелили, взвесили, пересчитали. Результаты оказались неутешительны.



Тем не менее возникли обоснованные сомнения: может, Света что-то не так делает и незаслуженно обвиняет производителей? Но нет. «Все правильно», — подтверждает химик, профессор Мустафин. Если написано на этикетке «жирность 82 процента», столько и должно остаться в кастрюльке после кипячения.



Эксперимент повторили в лабораторных условиях. С купленным в другом супермаркете маслом, похоже, все без обмана — 80 процентов жира, даже больше чем заявлено. Но профессор Мустафин сразу спустил с небес на землю — жира-то 82 процента, но какого качества?



Если сетевым гипермаркетам веры нет, куда бежать? Может, к фермерам? Александр Почепцов, фермер, объяснил: сейчас многие пользуются модой на все деревенское и не прочь на этом срубить деньжат. Вот типичные уловки лжефермеров.



Александр Почепцов: «Они берут где-то птицу, всем кажется что домашняя, стирают наклейки и продают дорого».



Чтобы избежать обмана, есть один способ — лично отправиться на ферму и узнать, как производятся продукты.



Владимирская область, 120 км от Москвы. Там обосновался британский сыровар Джон Кописки. На ферме Джона Кописки можно не только все попробовать, но даже остаться переночевать. Но это уже не поход в магазин, а самый настоящий экотуризм — дело хорошее, но и ценник другой.



Впрочем, за модной приставкой «эко» необязательно ехать за сотни километров от Москвы. Маркетологи давно наловчились ее делать с помощью бумаги и принтера.



Маркетолог Николай Григорьев раскрыл секреты своих коллег. Он сделал набросок упаковки, которая ни у одной домохозяйки не вызовет сомнений. Над зарисовкой немного поколдовали дизайнеры, и упаковка готова. После этого в нее положили обычный маргарин. Корреспондент НТВ Наталья Шатилова предложила попробовать товар прохожим на улице. И вот они уже уплетают маргарин за обе щеки и нахваливают.



Неужели, чтобы быть уверенным в качестве, есть только один способ — делать масло своими руками? Оказывается, это совсем несложно. Итальянский шеф-повар Дон Джулио объяснил: нужны 30-процентные сливки, немного соли, миксер — 15 минут и готово.



Подробности — в видеоматериале.