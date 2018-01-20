Фигуранта дела о попытке взрыва Казанского собора сдала правоохранителям его мать

Сотрудники ФСБ задержали, на первый взгляд, самого обычного студента одного из питерских вузов.
18-летний Евгений Ефимов, по версии следствия, собирался устроить теракт в Казанском соборе. К счастью, страшную трагедию успели предотвратить. Эта история удивительна еще и тем, что в этом случае первой тревогу забила и заподозрила что-то неладное родная мать будущего подрывника.
Как отмечает репортер«Центрального телевидения» Вячеслав Немышев, Питер еще залечивает раны прошлогоднего теракта в метро, где смертник с рюкзаками забрал жизни ни в чем неповинных людей. И вдруг под грифом «осторожно, террор» появляются фото улыбчивого парня. Женя Ефимов. Член радикальной группировки, которая планировала взорвать свои бомборюкзачки не где-нибудь, а в Казанском соборе.
Сначала появились флакончики, духи — от сына несло жутким парфюмом с резким одурманивающим запахом, он перестал есть традиционные продукты, замкнулся в себе.
Оксана Ефимова, мать Евгения Ефимова: «Я нашла его странички и нашла две группы, на которые он был подписан. Там было написано, я достоверно помню, „что мы вас завлечем так, что вы этого даже и не почувствуете“».
И вроде бы до поры до времени ничего злодейского не было в поступках и словах вчерашнего школьника. Но его маме стало жутко от вопросов, которые он ей задавал.
Оксана Ефимова: «Про смерть он говорил: ты боишься смерти? И вот он мне начал говорить, что не надо боятся смерти, про врата рая».
Роман Ефимов, отец Евгения Ефимова: «И так случилось, что мы сами пошли и обратились в органы».
Дальше было задержание. Контейнер, где их сын должен был собрать бомбу, оружие, взрывчатка и целая группа обезвреженных террористов.
Роман Ефимов: «То, что он сейчас сидит, у него есть возможность быть без Интернета, без общения с этими братьями. У него появился шанс вернуться к нормальной жизни».
И кто сможет сегодня судить этих несчастных родителей, чей ребенок стал инструментом игиловских отморозков? Еще впереди следствие и суд. Но, главное, что ее Женя не стал смертником. И получается, что мать спасла не только десятки ни в чем неповинных людей, но и своего сына. Пусть даже и заплатить за жизнь сына пришлось его свободой.
Сначала появились флакончики, духи — от сына несло жутким парфюмом с резким одурманивающим запахом, он перестал есть традиционные продукты, замкнулся в себе.
Оксана Ефимова, мать Евгения Ефимова: «Я нашла его странички и нашла две группы, на которые он был подписан. Там было написано, я достоверно помню, „что мы вас завлечем так, что вы этого даже и не почувствуете“».
И вроде бы до поры до времени ничего злодейского не было в поступках и словах вчерашнего школьника. Но его маме стало жутко от вопросов, которые он ей задавал.
Оксана Ефимова: «Про смерть он говорил: ты боишься смерти? И вот он мне начал говорить, что не надо боятся смерти, про врата рая».
Роман Ефимов, отец Евгения Ефимова: «И так случилось, что мы сами пошли и обратились в органы».
Дальше было задержание. Контейнер, где их сын должен был собрать бомбу, оружие, взрывчатка и целая группа обезвреженных террористов.
Роман Ефимов: «То, что он сейчас сидит, у него есть возможность быть без Интернета, без общения с этими братьями. У него появился шанс вернуться к нормальной жизни».
И кто сможет сегодня судить этих несчастных родителей, чей ребенок стал инструментом игиловских отморозков? Еще впереди следствие и суд. Но, главное, что ее Женя не стал смертником. И получается, что мать спасла не только десятки ни в чем неповинных людей, но и своего сына. Пусть даже и заплатить за жизнь сына пришлось его свободой.
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