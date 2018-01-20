Закон о реинтеграции Донбасса: Киев ищет способ вернуть расположение Запада

«Это подготовка к войне» — именно так многие известные российские политики отреагировали на принятый в четверг Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса. Если Порошенко подпишет этот скандальный документ, то на минских соглашениях можно будет окончательно поставить крест.
Пётр Порошенко открыто заявляет, что этот закон не только про украинский юго-восток, но и сигнал для Крыма, который уже четыре года как российская территория. Неужели киевские политики действительно готовят Украину к войне? Но, с другой стороны, что еще остается в ситуации, когда гривна установила антирекорд, опустившись ниже исторического минимума по отношению к евро и рублю.
У Порошенко появляется соблазн прибегнуть к проверенному рецепту. Развязать войну, а затем, с криком «Незалежную обижают» и «Россия — агрессор» ринуться за помощью в объятия Запада. Но нельзя не заметить, что эти самые «объятия Запада» с каждым днем становятся все менее и менее теплыми.
Представители Евросоюза в очередной раз намекнули: если Пётр Порошенко не начнет бороться с коррупцией, безвизовый режим Украины с Европой будет приостановлен. Неужели Украина лишится и этого последнего «завоевания Майдана»?
Украинец Сергей проводит экскурсию по своему дому в Польше. Обычная жизнь гастарбайтера — несколько кроватей в комнате, общая кухня. Работа, признается, зависит от сезона. Летом — в полях, зимой — уборка снега, такси, сфера облуживания.
Мартин Домогала, глава Европейского центра геополитического анализа: «Украинцы берут самую непристижную, наименее оплачиваемую работу. Результат: заработная плата не растет, потому что большая конкуренция среди украинцев, которым можно платить намного меньше, чем полякам. Польский работодатель иногда действительно относится к украинцам как к рабам».
На одном польском предприятии недавно разразился скандал: украинцев одели в сине-желтую форму, но не от большой любви к символам Незалежной, а чтобы отличать тех, кто не владеет польским языком. А польские националисты и футбольные фанаты на каждом марше и матче не забывают напомнить, чей Львов и что они думают про Бандеру.
Ведь и без поляков проблем у Украины хватает. В статье влиятельного эксперта Европейского совета по международным отношениям Густава Грессела название говорит само за себя — «Украина на грани клептократии», то есть власти воров. Такие заявления с Запада — как дрова в костер. И вот уже под Верховной радой снова жгут покрышки и летят камни.
Подробности — в видеоматериалы.
У Порошенко появляется соблазн прибегнуть к проверенному рецепту. Развязать войну, а затем, с криком «Незалежную обижают» и «Россия — агрессор» ринуться за помощью в объятия Запада. Но нельзя не заметить, что эти самые «объятия Запада» с каждым днем становятся все менее и менее теплыми.
Представители Евросоюза в очередной раз намекнули: если Пётр Порошенко не начнет бороться с коррупцией, безвизовый режим Украины с Европой будет приостановлен. Неужели Украина лишится и этого последнего «завоевания Майдана»?
Украинец Сергей проводит экскурсию по своему дому в Польше. Обычная жизнь гастарбайтера — несколько кроватей в комнате, общая кухня. Работа, признается, зависит от сезона. Летом — в полях, зимой — уборка снега, такси, сфера облуживания.
Мартин Домогала, глава Европейского центра геополитического анализа: «Украинцы берут самую непристижную, наименее оплачиваемую работу. Результат: заработная плата не растет, потому что большая конкуренция среди украинцев, которым можно платить намного меньше, чем полякам. Польский работодатель иногда действительно относится к украинцам как к рабам».
На одном польском предприятии недавно разразился скандал: украинцев одели в сине-желтую форму, но не от большой любви к символам Незалежной, а чтобы отличать тех, кто не владеет польским языком. А польские националисты и футбольные фанаты на каждом марше и матче не забывают напомнить, чей Львов и что они думают про Бандеру.
Ведь и без поляков проблем у Украины хватает. В статье влиятельного эксперта Европейского совета по международным отношениям Густава Грессела название говорит само за себя — «Украина на грани клептократии», то есть власти воров. Такие заявления с Запада — как дрова в костер. И вот уже под Верховной радой снова жгут покрышки и летят камни.
Подробности — в видеоматериалы.
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