Экипаж Николаева команды «КамАЗ-мастер» выиграл ралли «Дакар»

Российский экипаж команды
«КамАЗ-мастер» по управлением Эдуарда Николаева стал победителе ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.
Заключительный этап ралли прошел финишировал в аргентинской Кордове. Николаев лидировал на протяжении почти всей гонки, и перед последним этапом Николаев опережал ближайшего преследователя на 3 часа 53 минуты 59 секунд. Главный конкурент россиянина был вынужден завершить борьбу на предпоследнем этапе.
Николаев выиграл ралли «Дакар» третий раз в карьере. Впервые он победил в 2013 году. Еще одну победу он отпраздновал в 2017 году.
Николаев выиграл ралли «Дакар» третий раз в карьере. Впервые он победил в 2013 году. Еще одну победу он отпраздновал в 2017 году.
Комментарии