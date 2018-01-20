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    Экипаж Николаева команды «КамАЗ-мастер» выиграл ралли «Дакар»

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    • Фото: Reuters © 2018, Andres Stapff
    Экипаж Николаева команды <nobr>«КамАЗ-мастер»</nobr> выиграл ралли «Дакар»

    Экипаж Николаева команды «КамАЗ-мастер» выиграл ралли «Дакар»

    Экипаж Николаева команды <nobr>«КамАЗ-мастер»</nobr> выиграл ралли «Дакар»
  • Фото: Reuters © 2018, Andres Stapff

    • Российский экипаж команды «КамАЗ-мастер» по управлением Эдуарда Николаева стал победителе ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.

    Заключительный этап ралли прошел финишировал в аргентинской Кордове. Николаев лидировал на протяжении почти всей гонки, и перед последним этапом Николаев опережал ближайшего преследователя на 3 часа 53 минуты 59 секунд. Главный конкурент россиянина был вынужден завершить борьбу на предпоследнем этапе.

    Николаев выиграл ралли «Дакар» третий раз в карьере. Впервые он победил в 2013 году. Еще одну победу он отпраздновал в 2017 году.

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