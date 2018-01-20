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    Рунет очарован роликом с кормящим лисицу рыбаком. Владивосток, Приморье, животные, охота и рыбалка. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРунет очарован роликом с кормящим лисицу рыбаком

    Рунет очарован роликом с кормящим лисицу рыбаком

    3 комментария
    Рунет очарован роликом с кормящим лисицу рыбаком

    Рунет очарован роликом с кормящим лисицу рыбаком

    Рунет очарован роликом с кормящим лисицу рыбаком
    • Видео: primamedia.ru

      • Пользователи соцсетей, несколько дней умилявшиеся видеозаписью с рыбаком и отважным песцом, увлечены новым похожим роликом. Правда, как выяснилось, этому видео уже два года.

      Герои нового ролика, стремительно распространяющегося по Сети, — приморский рыбак и лисица, которую тот подкармливает пойманной корюшкой. Действие происходит на острове Русский.

      Сначала лисица не решается подойти близко к рыбаку, но тому в итоге со словами «кис-кис, как тебя там…» все же удается угостить рыжего зверя рыбой. После этого лисица, осмелев, принимает угощение гораздо увереннее. «О, я столько не ловлю, сколько ты ешь! Сейчас я еще поймаю, потом тебе дам», — смеется автор видео.

      В комментариях к видео действия рыбака одобряют: «Хороший рыбак, правильный. Не надо никогда жадничать. Видно, что лисенок молоденький и недоедает». Кто-то даже предложил забрать животное домой.

      Ранее на этой неделе широкую популярность в Сети получило видео, на котором проголодавшийся песец выпрашивает у рыбака пойманную рыбу.

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