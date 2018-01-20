Рунет очарован роликом с кормящим лисицу рыбаком

Пользователи соцсетей, несколько дней умилявшиеся видеозаписью с рыбаком и отважным песцом, увлечены новым похожим роликом. Правда, как выяснилось, этому видео уже два года.
Герои нового ролика, стремительно распространяющегося по Сети, — приморский рыбак и лисица, которую тот подкармливает пойманной корюшкой. Действие происходит на острове Русский.
Сначала лисица не решается подойти близко к рыбаку, но тому в итоге со словами «кис-кис, как тебя там…» все же удается угостить рыжего зверя рыбой. После этого лисица, осмелев, принимает угощение гораздо увереннее. «О, я столько не ловлю, сколько ты ешь! Сейчас я еще поймаю, потом тебе дам», — смеется автор видео.
В комментариях к видео действия рыбака одобряют: «Хороший рыбак, правильный. Не надо никогда жадничать. Видно, что лисенок молоденький и недоедает». Кто-то даже предложил забрать животное домой.
Ранее на этой неделе широкую популярность в Сети получило видео, на котором проголодавшийся песец выпрашивает у рыбака пойманную рыбу.
Сначала лисица не решается подойти близко к рыбаку, но тому в итоге со словами «кис-кис, как тебя там…» все же удается угостить рыжего зверя рыбой. После этого лисица, осмелев, принимает угощение гораздо увереннее. «О, я столько не ловлю, сколько ты ешь! Сейчас я еще поймаю, потом тебе дам», — смеется автор видео.
В комментариях к видео действия рыбака одобряют: «Хороший рыбак, правильный. Не надо никогда жадничать. Видно, что лисенок молоденький и недоедает». Кто-то даже предложил забрать животное домой.
Ранее на этой неделе широкую популярность в Сети получило видео, на котором проголодавшийся песец выпрашивает у рыбака пойманную рыбу.
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