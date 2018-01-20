Шипулин занял третье место в гонке преследования на этапе КМ в Антхольце

Российский биатлонист Антон Шипулин третий раз в сезоне попал на пьедестал почета на этапе Кубка мира.
Россиянин занял третье место в гонке преследования в итальянском Антхольце. Стартовав четвертым, Шипулин промахнулся один раз и в итоге отстал от первого места на 1 минуту 18,4 секунды.
Победителем стал норвежец Йоханнес Бё, сохранивший первое стартовое место. Он не допустил ни одного промаха.
Вторым финишировал лидер сезона француз Мартен Фуркад. С одним промахом он уступил победителю 1 минуту 0,5 секунды.
В предыдущий раз Шипулин стоял на подиуме в составе эстафетной команды в немецком Рупольдинге, а также в конце декабря на этапе во французском Анси, когда финишировал третьим в гонке преследования.
Этап Кубка мира в Антхольце является последним стартом перед Олимпиадой. Зимние Игры в южнокорейском Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
Победителем стал норвежец Йоханнес Бё, сохранивший первое стартовое место. Он не допустил ни одного промаха.
Вторым финишировал лидер сезона француз Мартен Фуркад. С одним промахом он уступил победителю 1 минуту 0,5 секунды.
В предыдущий раз Шипулин стоял на подиуме в составе эстафетной команды в немецком Рупольдинге, а также в конце декабря на этапе во французском Анси, когда финишировал третьим в гонке преследования.
Этап Кубка мира в Антхольце является последним стартом перед Олимпиадой. Зимние Игры в южнокорейском Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
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