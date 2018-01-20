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    Шипулин занял третье место в гонке преследования на этапе КМ в Антхольце

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    • Фото: РИА Новости, Александр Вильф
    Шипулин занял третье место в гонке преследования на этапе КМ в Антхольце

    Шипулин занял третье место в гонке преследования на этапе КМ в Антхольце

    Шипулин занял третье место в гонке преследования на этапе КМ в Антхольце
  • Фото: РИА Новости, Александр Вильф

    • Российский биатлонист Антон Шипулин третий раз в сезоне попал на пьедестал почета на этапе Кубка мира.

    Россиянин занял третье место в гонке преследования в итальянском Антхольце. Стартовав четвертым, Шипулин промахнулся один раз и в итоге отстал от первого места на 1 минуту 18,4 секунды.

    Победителем стал норвежец Йоханнес Бё, сохранивший первое стартовое место. Он не допустил ни одного промаха.

    Вторым финишировал лидер сезона француз Мартен Фуркад. С одним промахом он уступил победителю 1 минуту 0,5 секунды.

    В предыдущий раз Шипулин стоял на подиуме в составе эстафетной команды в немецком Рупольдинге, а также в конце декабря на этапе во французском Анси, когда финишировал третьим в гонке преследования.

    Этап Кубка мира в Антхольце является последним стартом перед Олимпиадой. Зимние Игры в южнокорейском Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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