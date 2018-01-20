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    Фигуристы Боброва и Соловьёв завоевали серебро чемпионата Европы

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    Фигуристы Боброва и Соловьёв завоевали серебро чемпионата Европы

    Фигуристы Боброва и Соловьёв завоевали серебро чемпионата Европы

    Фигуристы Боброва и Соловьёв завоевали серебро чемпионата Европы
  • Фото: Associated Press © 2018, Pavel Golovkin

    • Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв заняли второе место в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате Европы по фигурному катанию.

    Российские фигуристы Боброва и Соловьёв за произвольный танец получили от судей 112,70 балла, а по сумме двух прокатов набрали 187,13 балла. Они завоевали серебро чемпионата Европы в танцах на льду. Золото выиграли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Они одержали победу на чемпионате Европы в четвертый раз подряд. А третье место досталось еще одной паре россиян — Александре Степановой и Ивану Булкину.

    Боброва и Соловьев показали сегодня лучший результат в карьере на международных соревнованиях как в произвольном танце, так и по сумме. Более высокие оценки они получали только на чемпионатах России. Кроме того, они являются олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях.

    Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Москве. Соревновательная часть завершается сегодня, 20 января. А в воскресенье, 21 января, состоятся показательные выступления.

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