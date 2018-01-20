Минобороны РФ: США не выполнили обязательства по уничтожению химоружия

США не выполнили свои обязательства по уничтожению химического оружия, сохранив около 10% арсенала в боеготовом состоянии, заявили в министерстве обороны России, комментируя обвинения Вашингтона в адрес Москвы и Дамаска.
В российском военном ведомстве прокомментировали заявление представителя Госдепартамента США о том, что Россия якобы «использует любую возможность, чтобы защитить режим (президента Сирии Башара) Асада, который продолжает использовать химоружие».
В Минобороны в связи с этим напомнили, что Россия завершила уничтожение всего своего арсенала боевых отравляющих веществ досрочно, а США «под надуманными предлогами сначала приостановили, а теперь прекратили за отсутствием финансирования выполнение своих обязательств».
Минобороны РФ: «Прежде чем выдвигать голословные обвинения в адрес России, а тем более осуждать кого-то на международных форумах, американским партнерам следует самим быть, а не казаться, примером для всего мирового сообщества по ответственному отношению к выполнению требований Конвенции о запрещении химоружия».
В Минобороны РФ также подчеркнули, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании отравляющих веществ ни разу не были подтверждены фактами, а основываются исключительно на сомнительных источниках.
Минобороны РФ: «Это в полной мере относится и к поддержанным США результатам так называемого „дистанционного расследования“ событий в сирийском Хан-Шейхуне, выводы которого сделаны на основе данных соцсетей, взаимопротиворечащих „свидетельствах“ из сомнительных источников и нарушающих элементарные законы физики».
В то же время Вашингтон игнорирует тот факт, что химоружие в Сирии активно применяется террористами, добавили в российском военном ведомстве.
Минобороны РФ: «Администрация США в лучшем случае не проявляет никакого интереса, а зачастую попросту игнорирует объективные факты применения террористами в ходе боевых действий против сирийской правительственной армии и мирного населения боевых отравляющих веществ».
В Минобороны в связи с этим напомнили, что Россия завершила уничтожение всего своего арсенала боевых отравляющих веществ досрочно, а США «под надуманными предлогами сначала приостановили, а теперь прекратили за отсутствием финансирования выполнение своих обязательств».
Минобороны РФ: «Прежде чем выдвигать голословные обвинения в адрес России, а тем более осуждать кого-то на международных форумах, американским партнерам следует самим быть, а не казаться, примером для всего мирового сообщества по ответственному отношению к выполнению требований Конвенции о запрещении химоружия».
В Минобороны РФ также подчеркнули, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании отравляющих веществ ни разу не были подтверждены фактами, а основываются исключительно на сомнительных источниках.
Минобороны РФ: «Это в полной мере относится и к поддержанным США результатам так называемого „дистанционного расследования“ событий в сирийском Хан-Шейхуне, выводы которого сделаны на основе данных соцсетей, взаимопротиворечащих „свидетельствах“ из сомнительных источников и нарушающих элементарные законы физики».
В то же время Вашингтон игнорирует тот факт, что химоружие в Сирии активно применяется террористами, добавили в российском военном ведомстве.
Минобороны РФ: «Администрация США в лучшем случае не проявляет никакого интереса, а зачастую попросту игнорирует объективные факты применения террористами в ходе боевых действий против сирийской правительственной армии и мирного населения боевых отравляющих веществ».
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