В Великом Новгороде вспомнили освободителей города от фашистских захватчиков

Сегодня в Великом Новгороде отмечают день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Оккупация началась в августе 41-го. Она продолжалась почти всю войну — 883 дня. И лишь 20 января 1944 года, спустя неделю ожесточенных боев, советские войска водрузили красное знамя на новгородский Кремль.



Местные жители, среди которых было много ветеранов, вышли на торжественный митинг. Они возложили цветы к стеле «Город воинской славы» и Вечному огню. Губернатор Новгородской области поздравил горожан с праздником и пожелал ветеранам крепкого здоровья.



Андрей Никитин, губернатор Новгородской области: «Глядя на фотографии того, каким был Новогород в 44-м, даже представить невозможно, как такое могло быть. И сегодня очень важно помнить подвиг тех людей, которые освобождали город. Те, кто его восстанавливал, сделал его красивым и уютным для жизни».



В честь праздника в областной филармонии состоялась премьера спектакля «Да судимы будете». Зрителям показали реконструкцию открытого трибунала над нацистами, который проходил в Новгороде в 1947 году. Перед судом тогда предстали 19 офицеров вермахта. Документальные показания о злодеяниях фашистов, который звучат из уст актеров, страшны настолько, что постановке присвоили категорию 18+.