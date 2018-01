Новейший боевой корабль США во время первого похода застрял во льдах

USS Little Rock был введен в эксплуатацию в декабре минувшего года. Первый поход новейшего боевого корабля начался 20 декабря из порта Баффало. По плану, он должен был ненадолго остановиться в Монреале, куда он прибыл через неделю, а затем отправиться в Галифакс. Но продолжить путь USS Little Rock не смог — он застрял во льдах. Об этом сообщает издание Business Insider В порту, где застрял новейший боевой корабль ВМС США, не оказалось достаточного количества буксиров. По этой причине USS Little Rock оказался заблокирован.В ВМС США подтвердили, что USS Little Rock застрял во льдах в Монреале и останется в порту до тех пор, пока погода не улучшится.