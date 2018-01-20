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    Новейший боевой корабль США во время первого похода застрял во льдах

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    • Фото: @CavasShips / twitter.com
    Новейший боевой корабль США во время первого похода застрял во льдах

    Новейший боевой корабль США во время первого похода застрял во льдах

    Новейший боевой корабль США во время первого похода застрял во льдах
  • Фото: @CavasShips / twitter.com

    • Боевой корабль ВМС США USS Little Rock не может добраться до порта приписки во Флориде из-за рекордных заморозков.

    USS Little Rock был введен в эксплуатацию в декабре минувшего года. Первый поход новейшего боевого корабля начался 20 декабря из порта Баффало. По плану, он должен был ненадолго остановиться в Монреале, куда он прибыл через неделю, а затем отправиться в Галифакс. Но продолжить путь USS Little Rock не смог — он застрял во льдах. Об этом сообщает издание Business Insider.

    В порту, где застрял новейший боевой корабль ВМС США, не оказалось достаточного количества буксиров. По этой причине USS Little Rock оказался заблокирован.

    В ВМС США подтвердили, что USS Little Rock застрял во льдах в Монреале и останется в порту до тех пор, пока погода не улучшится.

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