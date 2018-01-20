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    В Совфеде отреагировали на начало турецкой операции в Африне

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    В Совфеде отреагировали на начало турецкой операции в Африне

    В Совфеде отреагировали на начало турецкой операции в Африне

    Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал начало антитеррористической операции, которую начали турецкие военные против курдов на границе с Сирией.

    По словам политика, действия армии Эрдогана могут привести к серьезной эскалации напряженности в регионе, однако Россия не будет вмешиваться в этот конфликт.

    Франц Клинчевич, первый замглавы комитета по обороне и безопасности Совета Федерации: «Операция Анкары в сирийском Африне чревата ростом напряженности в регионе, серьезным конфликтом в Сирии».

    Клинцевич считает, что Россия применит свои вооруженные силы, только если возникнет угроза базам в Тартусе и Хмеймиме.

    Представитель Совфеда отметил также, что Россия в данной ситуации оказывается в сложном положении, поскольку у Москвы «хорошие отношения, как с Дамаском, так и с Анкарой». «В этой ситуации возрастает роль России как посредника», — сказал сенатор, высказав мнение, что «разрастание конфликта в Сирии все же удастся предотвратить», сообщает «Интерфакс».

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что армия страны фактически начала наземную операцию в сирийском Африне. В пятницу и в ночь на субботу вооруженные силы нанесли серию ударов по району, где расположен Африн, занятый курдскими военизированными формированиями. Анкара считает эти отряды террористическими группировками.

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