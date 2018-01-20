МОК: КНДР и Южная Корея выступят на Олимпиаде единой командой

Участники четырехсторонней встречи в Лозанне подписали декларацию о выступлении спортсменов из КНДР на
Олимпиаде-2018 в единой команде с Южной Кореей.
Томас Бах, президент МОК: «Я счастлив объявить, что спортсмены из КНДР примут участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году. МОК сегодня принял исключительное решение и выделил квоту на 22 спортсмена».
Они выступят в пяти дисциплинах — женском хоккее, фигурном катании, шорт-треке, беговых лыжах и горных лыжах.
Томас Бах: «22 спортсмена из КНДР выступят в трех видах спорта и пяти дисциплинах».
В частности, во время Олимпиады выступит объединенная женская хоккейная команда двух стран.
Сопровождать спортсменов из Северной Кореи будут 24 официальных лица.
На открытии олимпийцы двух стран пройдут под одним именем «Корея» и под одним флагом. Гимном для корейских олимпийцев будет песня «Ариранг» — самая известная корейская народная песня.
Томас Бах уверен, что Олимпиада в Пхёнчхане откроет дорогу для мирного диалога на Корейском полуострове.
Они выступят в пяти дисциплинах — женском хоккее, фигурном катании, шорт-треке, беговых лыжах и горных лыжах.
Томас Бах: «22 спортсмена из КНДР выступят в трех видах спорта и пяти дисциплинах».
В частности, во время Олимпиады выступит объединенная женская хоккейная команда двух стран.
Сопровождать спортсменов из Северной Кореи будут 24 официальных лица.
На открытии олимпийцы двух стран пройдут под одним именем «Корея» и под одним флагом. Гимном для корейских олимпийцев будет песня «Ариранг» — самая известная корейская народная песня.
Томас Бах уверен, что Олимпиада в Пхёнчхане откроет дорогу для мирного диалога на Корейском полуострове.
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