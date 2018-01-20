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    МОК: КНДР и Южная Корея выступят на Олимпиаде единой командой. Олимпиада, Северная Корея, Южная Корея, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМОК: КНДР и Южная Корея выступят на Олимпиаде единой командой

    МОК: КНДР и Южная Корея выступят на Олимпиаде единой командой

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    • Фото: Reuters © 2018, Pierre Albouy
    МОК: КНДР и Южная Корея выступят на Олимпиаде единой командой

    МОК: КНДР и Южная Корея выступят на Олимпиаде единой командой

    МОК: КНДР и Южная Корея выступят на Олимпиаде единой командой
    • Фото: Reuters © 2018, Pierre Albouy

      • Участники четырехсторонней встречи в Лозанне подписали декларацию о выступлении спортсменов из КНДР на Олимпиаде-2018 в единой команде с Южной Кореей.

      Томас Бах, президент МОК: «Я счастлив объявить, что спортсмены из КНДР примут участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году. МОК сегодня принял исключительное решение и выделил квоту на 22 спортсмена».

      Они выступят в пяти дисциплинах — женском хоккее, фигурном катании, шорт-треке, беговых лыжах и горных лыжах.

      Томас Бах: «22 спортсмена из КНДР выступят в трех видах спорта и пяти дисциплинах».

      В частности, во время Олимпиады выступит объединенная женская хоккейная команда двух стран.

      Сопровождать спортсменов из Северной Кореи будут 24 официальных лица.

      На открытии олимпийцы двух стран пройдут под одним именем «Корея» и под одним флагом. Гимном для корейских олимпийцев будет песня «Ариранг» — самая известная корейская народная песня.

      Томас Бах уверен, что Олимпиада в Пхёнчхане откроет дорогу для мирного диалога на Корейском полуострове.

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