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    СМИ: актер Юэн Макгрегор разводится после 22 лет брака

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    • Фото: Reuters © 2018, Patrick Fallon
    СМИ: актер Юэн Макгрегор разводится после 22 лет брака

    СМИ: актер Юэн Макгрегор разводится после 22 лет брака

    СМИ: актер Юэн Макгрегор разводится после 22 лет брака
  • Фото: Reuters © 2018, Patrick Fallon

    • Знаменитый голливудский актер шотландского происхождения Юэн Макгрегор подал на развод. Он прожил в браке с женой — художником-постановщиком Ив Мавракис — 22 года.

    О том, что Макгрегор и Мавракис приняли решение оформить развод, сообщило издание TMZ со ссылкой на собственные источники. По его данным, супруги не живут вместе с мая минувшего года.

    У Юэна Макгрегора и Ив Мавракис четверо детей — две биологические дочери и две приемные. Пара прожила в браке 22 года. По данным источника, они решили развестись из-за «непримиримых разногласий».

    Макгрегор и Мавракис уже обсудили вопрос опекунства с юристами, специализирующимися на семейном праве. Актер заявил, что готов на совместную опеку и выплату алиментов.

    46-летний Юэн Макгрегор сыграл более 80 ролей в кино и сериалах. Одна из самых известных — роль Оби-Вана Кеноби в саге «Звездные войны». А за работу в сериале «Фарго» он удостоился «Золотого глобуса».

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