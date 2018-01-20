Нацбанк Украины готовится к досрочному прекращению сотрудничества с МВФ

Нацбанк Украины может прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом в рамках программы EFF (Extended Fund Facility) уже в середине 2018 года. Об этом заявил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.
В интервью изданию «Українськi новини» Сологуб напомнил, что в 2018 году планировались два транша от МВФ на общую сумму 3,5 млрд долларов — в первом и третьем квартале года.
Однако получение транша в первом квартале, по словам замглавы Нацбанка Украины, «чисто технически уже не выглядит реальным».
Дмитрий Сологуб: «Более реалистично уже получение транша во втором квартале. Когда мы получим транш, в первом или втором квартале, значения для инфляции особого нет. Важнее сам факт продолжения сотрудничества. Это необходимо для макростабильности не только в этом году, но и в следующем, и в 2020 году, когда Украину ожидают крупные платежи по госдолгу».
Вместе с тем Сологуб не исключил, что текущая программа EFF вообще не возобновится.
Дмитрий Сологуб: «Учитывая политический цикл, отсутствие решения по траншу МВФ до конца второго квартала будет свидетельствовать о том, что текущая программа EFF с высокой вероятностью уже не возобновится».
Сологуб также отметил: если теоретически украинское правительство за два месяца до выборов «захочет принять кучу непопулярных реформ, то оно деньги получит», но вероятность этого низкая.
Замглавы НБУ уверен: если бы Украина четко двигались по программе МВФ, то получила бы на 4 млрд долларов больше.
Однако получение транша в первом квартале, по словам замглавы Нацбанка Украины, «чисто технически уже не выглядит реальным».
Дмитрий Сологуб: «Более реалистично уже получение транша во втором квартале. Когда мы получим транш, в первом или втором квартале, значения для инфляции особого нет. Важнее сам факт продолжения сотрудничества. Это необходимо для макростабильности не только в этом году, но и в следующем, и в 2020 году, когда Украину ожидают крупные платежи по госдолгу».
Вместе с тем Сологуб не исключил, что текущая программа EFF вообще не возобновится.
Дмитрий Сологуб: «Учитывая политический цикл, отсутствие решения по траншу МВФ до конца второго квартала будет свидетельствовать о том, что текущая программа EFF с высокой вероятностью уже не возобновится».
Сологуб также отметил: если теоретически украинское правительство за два месяца до выборов «захочет принять кучу непопулярных реформ, то оно деньги получит», но вероятность этого низкая.
Замглавы НБУ уверен: если бы Украина четко двигались по программе МВФ, то получила бы на 4 млрд долларов больше.
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