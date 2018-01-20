Шарапова проиграла Кербер в третьем круге Australian Open

Россиянка Мария Шарапова покидает Открытый чемпионат Австралии по теннису после третьего круга.

В матче за выход в 1/8 финала Australian Open Шарапова проиграла 21-й ракетке турнира немке Ангелик Кербер.



Поединок продолжался чуть больше часа. Россиянка не смогла навязать сопернице борьбу ни в одном из сетов — 1:6, 3:6.



После проигрыша Шарповой Россия лишилась своего последнего представителя в одиночных разрядах Australian Open. Накануне на этой же стадии турнира сошел с дистанции россиянин Андрей Рублёв, проигравший болгарину Григору Димитрову.



В женском парном разряде борьбу продолжают Екатерина Макарова и Елена Веснина.