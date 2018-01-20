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    Шарапова проиграла Кербер в третьем круге Australian Open

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    • Фото: Reuters © 2018, Thomas Peter
    Шарапова проиграла Кербер в третьем круге Australian Open

    Шарапова проиграла Кербер в третьем круге Australian Open

    Шарапова проиграла Кербер в третьем круге Australian Open
  • Фото: Reuters © 2018, Thomas Peter

    • Россиянка Мария Шарапова покидает Открытый чемпионат Австралии по теннису после третьего круга.

    В матче за выход в 1/8 финала Australian Open Шарапова проиграла 21-й ракетке турнира немке Ангелик Кербер.

    Поединок продолжался чуть больше часа. Россиянка не смогла навязать сопернице борьбу ни в одном из сетов — 1:6, 3:6.

    После проигрыша Шарповой Россия лишилась своего последнего представителя в одиночных разрядах Australian Open. Накануне на этой же стадии турнира сошел с дистанции россиянин Андрей Рублёв, проигравший болгарину Григору Димитрову.

    В женском парном разряде борьбу продолжают Екатерина Макарова и Елена Веснина.

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