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    Водитель протаранил подъезд своего дома в Воронеже, перепутав педали

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    Водитель протаранил подъезд своего дома в Воронеже, перепутав педали

    Водитель протаранил подъезд своего дома в Воронеже, перепутав педали

    Воронежец врезался в подъезд своего дома, перепутав педали в машине. Бетонный козырек подъезда упал на машину.

    В полиции сообщили, что инцидент произошел сегодня утром в 7:20 (по Москве). Мужчина за рулем автомобиля въехал в подъезд дома №102 на улице Старых Большевиков в Воронеже, где он проживает.

    По данным полиции, мужчина вышел на улицу, чтобы прогреть свой автомобиль Daewoo Nexia. Сидя в салоне, он перепутал педали, машина поехала вперед и сбила стояк козырька подъезда, который рухнул на авто.

    Бетонная конструкция повредила крышу и капот авто, подъезд оказался заблокированным. Сам водитель при этом не пострадал, передает РИА Новости.

    Прибывшие на место спасатели отодвинули авто и разобрали завалы. В ГИБДД отметили, что водитель не был пьян. Полиция проводит проверку.

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