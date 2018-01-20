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    Пьяного пилота в аэропорту Лондона задержали за несколько минут до взлета

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    Пьяного пилота в аэропорту Лондона задержали за несколько минут до взлета

    Пьяного пилота в аэропорту Лондона задержали за несколько минут до взлета

    В Лондоне из-за нетрезвого пилота задержали вылет самолета с сотнями пассажиров на борту.

    Инцидент произошел на рейсе 2063, следовавшем из аэропорта Gatwick на Маврикий. Пассажиры обратили внимание на странное поведение пилота компании British Airways и сообщили об этом в правоохранительные органы. Полиция скрутила пьяного буквально за минуты до взлета.

    Сообщается, что самолет вылетел на остров с двухчасовой задержкой. На борту лайнера находились 300 человек, передает Daily Mail.

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