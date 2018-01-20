В Турции 11 человек погибли и более 40 ранены в ДТП из-за животного

В турецкой провинции Эскишехир произошла серьезная авария с экскурсионным автобусом, в котором находились школьники.
Перевозивший детей автомобиль попал в субботу утром в ДТП, которое, предположительно, спровоцировало выбежавшее на дорогу животное. В автобусе, который вылетел с трассы и врезался в деревья, находилась группа школьников, которые направлялись на горнолыжный курорт Улудаг на время каникул. Сообщается, что некоторых из них сопровождали родители.
Согласно последним данным, 11 человек погибли, 44 получили ранения. Информации о том, сколько было детей среди жертв, пока нет. Управлявший машиной мужчина выжил, в настоящее время он находится под стражей.
Оздемир Чакаджак, губернатор провинции: «Автобус, который вез учащихся на экскурсию из Анкары в Бурсу, врезался в деревья, растущие около трассы. В результате аварии 11 человек погибли и 44 получили ранения. Раненые доставлены в больницы, их состояние опасений не вызывает. Прокуратура начала расследование, водители задержаны».
По предварительным данным, причиной аварии могло стать выбежавшее на дорогу животное, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Согласно последним данным, 11 человек погибли, 44 получили ранения. Информации о том, сколько было детей среди жертв, пока нет. Управлявший машиной мужчина выжил, в настоящее время он находится под стражей.
Оздемир Чакаджак, губернатор провинции: «Автобус, который вез учащихся на экскурсию из Анкары в Бурсу, врезался в деревья, растущие около трассы. В результате аварии 11 человек погибли и 44 получили ранения. Раненые доставлены в больницы, их состояние опасений не вызывает. Прокуратура начала расследование, водители задержаны».
По предварительным данным, причиной аварии могло стать выбежавшее на дорогу животное, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
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