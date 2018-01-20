Финики: можно ли ими заменить сахар

Финики на протяжении тысячелетий остаются одним из основных видов пищи в странах Ближнего Востока и Северной Африки, и не случайно. Этот фрукт содержит большое количество витаминов А, К, группы B и 23 вида аминокислот.

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В рецептах ими часто заменяют сахар — мол, вкус тот же, зато полезнее. Но не все так просто. Польза перевешивает, только если речь идет об очень небольших дозах, ведь они примерно на 70% состоят из сахара.



Михаэль Авирам, профессор Университета Хайфы: «Я не советую есть финики людям, которые страдают сахарным диабетом. Но очень рекомендую их здоровым людям. Потому что в них содержатся очень важные антиоксиданты, известные как фенольные кислоты. Они замедляют окисление холестерина, уменьшая его склонность к отложению в бляшки, и снижают риск возникновения сердечного приступа».



Марина Макиша, врач-диетолог: «У них очень высокий гликемический индекс, порядка 146–150. И поэтому финики — это, с одной стороны, натуральная сладость, но, с другой стороны, мы четко должны понимать, что у людей с сахарным диабетом, с избыточным весом этот продукт в рационе должен присутствовать в очень ограниченных количествах. Один-два финика в день, как какой-то перекус, и не более».



Да, именно таково безопасное количество фиников в день, и только в таких объемах их можно применять в готовке. Сахара лучше есть поменьше, и финиками организм не обманешь.