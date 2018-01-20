Зефир: сахарная бомба или безобидная сладость

Должен ли быть зефир сделан на яблочном пюре? И почему в США совершенно не знают российский зефир, а свои цилиндрические маршмеллоу надевают на палочку и жарят? И правы ли те, кто считает зефир более здоровым, чем другие, десертом? Программа «Еда живая и мертвая» попыталась разобраться.
Маршмеллоу — это что-то вроде жевательного зефира. Он состоит из крахмала, кукурузного сиропа и желатина. Все взбито до состояния сладкой упругой губки, которую американцы особенно любят в горячем виде. На огне маршмеллоу увеличивается в размерах, внутри становится воздушным и тягучим, а сверху — поджаристым и хрустящим.
Очень вкусно класть маршмеллоу в какао. Причем не только сами зефиринки, но и сделанные из них цветы, которые очень красиво раскрываются в горячем напитке.
Интересно, что изначально маршмеллоу было лекарством. Само название переводится как «мальва болотная» — это растение, также известное как алтей. Из его корня получали белую густую крахмалистую массу, которую использовали в качестве отхаркивающего средства. Но со временем ингредиенты изменились.
Привычный россиянам зефир жарить ни в коем случае не стоит — только продукт переведете. Состав ведь совсем другой. Рецепт появился благодаря французам, которые добавили в русскую пастилу белки и сахар, что и дало воздушный объем. Масса получилась очень нежной и заслужила поэтическое название. Зефир в греческой мифологии — бог западного ветра.
Отечественный зефир от маршмеллоу и других суфле отличается обязательным наличием яблочного пюре, которого должно быть не менее 11%. Диетологи это очень одобряют — ведь пектин из фруктов улучшает работу пищеварительной системы и не позволяет сахару быстро всасываться в кровь.
Конечно, сахара очень-очень много что в маршмеллоу, что в зефире. Но плюс по сравнению с другими сладостями в том, что воздушность дает объем. Наслаждение получаешь, а съедаешь на самом деле чуть-чуть. Например, по калорийности целая пачка зефира равна всего лишь примерно шести шоколадным конфетам.
Программа «Еда живая и мертвая» совместно с Федеральной службой по аккредитации и сдала семь образцов зефира из российских магазинов на исследование. Результаты — в сюжете.
Очень вкусно класть маршмеллоу в какао. Причем не только сами зефиринки, но и сделанные из них цветы, которые очень красиво раскрываются в горячем напитке.
Интересно, что изначально маршмеллоу было лекарством. Само название переводится как «мальва болотная» — это растение, также известное как алтей. Из его корня получали белую густую крахмалистую массу, которую использовали в качестве отхаркивающего средства. Но со временем ингредиенты изменились.
Привычный россиянам зефир жарить ни в коем случае не стоит — только продукт переведете. Состав ведь совсем другой. Рецепт появился благодаря французам, которые добавили в русскую пастилу белки и сахар, что и дало воздушный объем. Масса получилась очень нежной и заслужила поэтическое название. Зефир в греческой мифологии — бог западного ветра.
Отечественный зефир от маршмеллоу и других суфле отличается обязательным наличием яблочного пюре, которого должно быть не менее 11%. Диетологи это очень одобряют — ведь пектин из фруктов улучшает работу пищеварительной системы и не позволяет сахару быстро всасываться в кровь.
Конечно, сахара очень-очень много что в маршмеллоу, что в зефире. Но плюс по сравнению с другими сладостями в том, что воздушность дает объем. Наслаждение получаешь, а съедаешь на самом деле чуть-чуть. Например, по калорийности целая пачка зефира равна всего лишь примерно шести шоколадным конфетам.
Программа «Еда живая и мертвая» совместно с Федеральной службой по аккредитации и сдала семь образцов зефира из российских магазинов на исследование. Результаты — в сюжете.
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