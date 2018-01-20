Компоненты здоровья: пятерка полезных добавок к еде

Большинству людей не хочется слушать долгих рассказов о научных принципах здорового питания, и они постоянно ищут
какие-то отдельные, магические продукты с максимальной пользой. Чудес не бывает, но кое-какие конкретные компоненты можно добавить в свой рацион, и здоровья от этого действительно прибудет.
1. Водоросли
Ламинария, нори, вакаме, фукус — вся съедобная растительность морских глубин переполнена витаминами, минералами, аминокислотами. Для россиян особенно важно, что в водорослях много йода, которого хронически не хватает большинству из нас. Йод — активная мозговая деятельность, хорошая память и устойчивое настроение для детей и взрослых. И, конечно, здоровье щитовидной железы — нередко при дефиците йода нарушается гормональный баланс и начинается неконтролируемый набор веса.
2. Орехи
Все специалисты в один голос советуют добавить в рацион орехи. Доказано, что их регулярное употребление снижает риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых болезней — все дело в полезных ненасыщенных жирах.
Орехи — отличный вариант для перекуса. Хотя из-за высокой калорийности их советуют есть не больше горсти в день. И, конечно, они способны украсить собой многие блюда.
3. Семена
Семена растений — очень ценный продукт, ведь в них самой природой сконцентрирована вся польза для будущего ростка. Лен, кунжут, мак, чиа. Отдельно употреблять их непривычно, хотя находятся и энтузиасты. Семена можно добавлять в самые разнообразные блюда.
4. Зелень
Зелень — это и здоровье, и красота. В зеленых росточках, особенно в листьях шпината, содержится большое количество фолиевой кислоты, она способствует делению клеток, помогает сохранять молодость кожи. Главное — не пытаться добавить вкуса зеленым листьям при помощи вредной соли.
5. Специи
Специи помогают уменьшить количество соли в рационе. Куркуму, например, вообще в последнее время все чаще включают в списки суперпродуктов. Ее главное вещество — куркумин — известно своими целебными свойствами.
Противовоспалительными свойствами славится и имбирь. Работает даже его сухой порошок, но лучше всего, конечно, свежий корень.
Подробности и рецепты — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
Ламинария, нори, вакаме, фукус — вся съедобная растительность морских глубин переполнена витаминами, минералами, аминокислотами. Для россиян особенно важно, что в водорослях много йода, которого хронически не хватает большинству из нас. Йод — активная мозговая деятельность, хорошая память и устойчивое настроение для детей и взрослых. И, конечно, здоровье щитовидной железы — нередко при дефиците йода нарушается гормональный баланс и начинается неконтролируемый набор веса.
2. Орехи
Все специалисты в один голос советуют добавить в рацион орехи. Доказано, что их регулярное употребление снижает риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых болезней — все дело в полезных ненасыщенных жирах.
Орехи — отличный вариант для перекуса. Хотя из-за высокой калорийности их советуют есть не больше горсти в день. И, конечно, они способны украсить собой многие блюда.
3. Семена
Семена растений — очень ценный продукт, ведь в них самой природой сконцентрирована вся польза для будущего ростка. Лен, кунжут, мак, чиа. Отдельно употреблять их непривычно, хотя находятся и энтузиасты. Семена можно добавлять в самые разнообразные блюда.
4. Зелень
Зелень — это и здоровье, и красота. В зеленых росточках, особенно в листьях шпината, содержится большое количество фолиевой кислоты, она способствует делению клеток, помогает сохранять молодость кожи. Главное — не пытаться добавить вкуса зеленым листьям при помощи вредной соли.
5. Специи
Специи помогают уменьшить количество соли в рационе. Куркуму, например, вообще в последнее время все чаще включают в списки суперпродуктов. Ее главное вещество — куркумин — известно своими целебными свойствами.
Противовоспалительными свойствами славится и имбирь. Работает даже его сухой порошок, но лучше всего, конечно, свежий корень.
Подробности и рецепты — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
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