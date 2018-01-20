Молотый, острый, сладкий: какие секреты таит в себе перец

Перец — это здоровая еда или нет? Он ведь бывают очень разный — молотый, острый, сладкий. В чем плюсы и минусы каждого вида? И почему врачи настоятельно рекомендуют есть свежий сладкий перец? Ответы — в расследовании программы «Еда живая и мертвая».
Мало кто знает, что сладкий перец — творение человеческих рук. В природе такого не было.
Анастасия Константинович, заведующая кафедрой овощеводства РГАУ-МСХА им. Тимирязева: «Изначально был острый перец, который содержал вещество капсаицин, и по мере того, как растение попадало в более благоприятные условия влажности, содержания элементов питания в почве, формировалось более крупное растение, с более мощными листьями, с более крупными плодами и с меньшей концентрацией капсаицина. И в процессе эволюции и отбора человеком появились растения с отсутствием содержания капсаицина полностью».
Капсаицин — это вещество из группы алкалоидов, способное обманным путем стимулировать терморецепторы у нас во рту — они в итоге посылают мозгу ложный сигнал о том, что на них попало что-то очень горячее. Сигнал ложный, но ощущения вполне реальные.
Но страдают от острого, кстати, не все. Некоторым оно доставляет удовольствие. Как выяснили ученые, все зависит от особенностей биохимии мозга. К радости от острого больше склонны те же люди, которых увлекает, например, экстремальный спорт. Просто в ответ на раздражение организм выделяет те же, что и в ответ на риск, гормоны радости — эндорфины. Некоторые даже подсаживаются на острое, а у кого-то оно способно вытеснить из жизни алкоголь и наркотики.
В больших дозах это, конечно, может быть небезопасно. И доказано, что перец способен вызывать проблемы с желудочно-кишечным трактом, но только если уже имеются энтерит, гастрит или язвенная болезнь. Людям без патологий острый перец есть можно и даже нужно — в нем масса полезных веществ, и он помогает переваривать жирную пищу. Недаром жгучие стручки в Узбекистане или Азербайджане нередко добавляют в плов.
И все-таки сладкий перец имеет куда меньше медицинских ограничений, и пользы в нем тоже предостаточно. Например, редкий для овощей цинк, полезный для половой системы и противопростудного иммунитета, и лютеин, сохраняющий остроту зрения. Кстати, этот же пигмент отвечает и за яркую окраску перцев, которая по воле человека может быть любой.
Главная пищевая ценность сладкого перца — невероятное содержание витамина С. По этому показателю он чемпион среди овощей и опережает некоторые фрукты.
Интересно, что именно перец был одним из первых растений, откуда вообще удалось выделить витамин С. Это сделал венгерский ученый, нобелевский лауреат Альберт Сент-Дьёрди. Он же, кстати, первооткрыватель и другого ценного вещества, содержащегося в перце, — витамина Р. Вместе с аскорбинкой он отлично укрепляет сосуды и разжижает кровь.
По поводу черного перца специалисты дают категорический совет — надо молоть самому и непосредственно перед едой. Если вы попробуете это хоть раз, то никогда больше не купите молотый.
Но сохраняется ли польза при заморозке, термической обработке и консервировании перца? Программа «Еда живая и мертвая» отправила в лабораторию разные виды перцев — свежий грунтовой, импортный болгарский, замороженную продукцию и разные виды консервов. Цель — выяснить, где больше всего витамина С.
Результаты, а также интересные рецепты — в сюжете программы.
Анастасия Константинович, заведующая кафедрой овощеводства РГАУ-МСХА им. Тимирязева: «Изначально был острый перец, который содержал вещество капсаицин, и по мере того, как растение попадало в более благоприятные условия влажности, содержания элементов питания в почве, формировалось более крупное растение, с более мощными листьями, с более крупными плодами и с меньшей концентрацией капсаицина. И в процессе эволюции и отбора человеком появились растения с отсутствием содержания капсаицина полностью».
Капсаицин — это вещество из группы алкалоидов, способное обманным путем стимулировать терморецепторы у нас во рту — они в итоге посылают мозгу ложный сигнал о том, что на них попало что-то очень горячее. Сигнал ложный, но ощущения вполне реальные.
Но страдают от острого, кстати, не все. Некоторым оно доставляет удовольствие. Как выяснили ученые, все зависит от особенностей биохимии мозга. К радости от острого больше склонны те же люди, которых увлекает, например, экстремальный спорт. Просто в ответ на раздражение организм выделяет те же, что и в ответ на риск, гормоны радости — эндорфины. Некоторые даже подсаживаются на острое, а у кого-то оно способно вытеснить из жизни алкоголь и наркотики.
В больших дозах это, конечно, может быть небезопасно. И доказано, что перец способен вызывать проблемы с желудочно-кишечным трактом, но только если уже имеются энтерит, гастрит или язвенная болезнь. Людям без патологий острый перец есть можно и даже нужно — в нем масса полезных веществ, и он помогает переваривать жирную пищу. Недаром жгучие стручки в Узбекистане или Азербайджане нередко добавляют в плов.
И все-таки сладкий перец имеет куда меньше медицинских ограничений, и пользы в нем тоже предостаточно. Например, редкий для овощей цинк, полезный для половой системы и противопростудного иммунитета, и лютеин, сохраняющий остроту зрения. Кстати, этот же пигмент отвечает и за яркую окраску перцев, которая по воле человека может быть любой.
Главная пищевая ценность сладкого перца — невероятное содержание витамина С. По этому показателю он чемпион среди овощей и опережает некоторые фрукты.
Интересно, что именно перец был одним из первых растений, откуда вообще удалось выделить витамин С. Это сделал венгерский ученый, нобелевский лауреат Альберт Сент-Дьёрди. Он же, кстати, первооткрыватель и другого ценного вещества, содержащегося в перце, — витамина Р. Вместе с аскорбинкой он отлично укрепляет сосуды и разжижает кровь.
По поводу черного перца специалисты дают категорический совет — надо молоть самому и непосредственно перед едой. Если вы попробуете это хоть раз, то никогда больше не купите молотый.
Но сохраняется ли польза при заморозке, термической обработке и консервировании перца? Программа «Еда живая и мертвая» отправила в лабораторию разные виды перцев — свежий грунтовой, импортный болгарский, замороженную продукцию и разные виды консервов. Цель — выяснить, где больше всего витамина С.
Результаты, а также интересные рецепты — в сюжете программы.
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