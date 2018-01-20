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    При пожаре в московской многоэтажке погиб один человек. МЧС, Москва, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПри пожаре в московской многоэтажке погиб один человек

    При пожаре в московской многоэтажке погиб один человек

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    • Фото: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / vk.com
    При пожаре в московской многоэтажке погиб один человек

    При пожаре в московской многоэтажке погиб один человек

    При пожаре в московской многоэтажке погиб один человек
    • Фото: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / vk.com

      • На северо-западе Москвы выясняют причины пожара, жертвой которого стал один человек. Также известно о пострадавших.

      Пламя вспыхнуло на кухне на девятом этаже 12-этажного жилого дома на улице Твардовского. площадь пожара, по предварительным данным, составила 25 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

      Источник: «Возгорание произошло на кухне квартиры. В результате произошедшего погиб один человек, еще один пострадал».

      В настоящее время пожар потушен, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

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