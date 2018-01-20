При пожаре в московской многоэтажке погиб один человек

На
северо-западе Москвы выясняют причины пожара, жертвой которого стал один человек. Также известно о пострадавших.
Пламя вспыхнуло на кухне на девятом этаже 12-этажного жилого дома на улице Твардовского. площадь пожара, по предварительным данным, составила 25 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.
Источник: «Возгорание произошло на кухне квартиры. В результате произошедшего погиб один человек, еще один пострадал».
В настоящее время пожар потушен, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.
Источник: «Возгорание произошло на кухне квартиры. В результате произошедшего погиб один человек, еще один пострадал».
В настоящее время пожар потушен, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.
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