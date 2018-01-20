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    Штормовая посадка: подборка виртуозных действий пилотов в аэропорту Дюссельдорфа. Германия, авиация, самолеты, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШтормовая посадка: подборка виртуозных действий пилотов в аэропорту Дюссельдорфа

    Штормовая посадка: подборка виртуозных действий пилотов в аэропорту Дюссельдорфа

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    Штормовая посадка: подборка виртуозных действий пилотов в аэропорту Дюссельдорфа

    Штормовая посадка: подборка виртуозных действий пилотов в аэропорту Дюссельдорфа

    Штормовая посадка: подборка виртуозных действий пилотов в аэропорту Дюссельдорфа

      Авиапассажиры, прилетевшие в аэропорт Дюссельдорфа, приходят в себя, получив недюжинную порцию экстрима. Во время урагана «Фредерике» там не стали отменять рейсы.

      Самолеты садились при шквалистом ветре с порывами до 110 метров в секунду. Лайнеры качало из стороны в сторону, подбрасывало вверх и вниз и разворачивало боком к полосе.

      Некоторые пилоты уходили на второй и третий круг, а кто-то даже в таких условиях уверенно сажал машину.

      Кадры, от которых захватывает дух, — в видеоматериале.

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