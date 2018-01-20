Штормовая посадка: подборка виртуозных действий пилотов в аэропорту Дюссельдорфа

Авиапассажиры, прилетевшие в аэропорт Дюссельдорфа, приходят в себя, получив недюжинную порцию экстрима. Во время урагана «Фредерике» там не стали отменять рейсы.
Самолеты садились при шквалистом ветре с порывами до 110 метров в секунду. Лайнеры качало из стороны в сторону, подбрасывало вверх и вниз и разворачивало боком к полосе.
Некоторые пилоты уходили на второй и третий круг, а кто-то даже в таких условиях уверенно сажал машину.
Кадры, от которых захватывает дух, — в видеоматериале.
Некоторые пилоты уходили на второй и третий круг, а кто-то даже в таких условиях уверенно сажал машину.
Кадры, от которых захватывает дух, — в видеоматериале.
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