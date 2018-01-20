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    Москвичи пережили самую холодную ночь этой зимы

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    • Фото: Лысцева Марина / ТАСС
    Москвичи пережили самую холодную ночь этой зимы

    Москвичи пережили самую холодную ночь этой зимы

    Москвичи пережили самую холодную ночь этой зимы
  • Фото: Лысцева Марина / ТАСС

    • Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в этом зимнем сезоне — столбики термометров показали минус 10.

    Прежний минимум был зафиксирован два дня назад, тогда термометры показывали минус 9, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на синоптиков.

    Метеобюро: «Таким образом, температура воздуха в Москве впервые за текущую зиму опустилась ниже 10-градусной отметки. Предыдущий минимум отмечен 18 января, когда температура опустилась до 9,6 градусов мороза».

    Еще холоднее было этой ночью в Подмосковье. В Черустях воздух остыл до минус 12,4.

    Сегодня, 20 января, температура в столичном регионе не поднимется выше минус 5–7 градусов, будет идти снег, ожидается низкое атмосферное давление. Согласно прогнозу экспертов, со следующей недели будет холодать: уже во вторник днем воздух остынет до минус 12, а ночью — до 17 градусов мороза, сообщает РИА Новости.

    Татьяна Позднякова, главный специалист столичного метеобюро: «У нас ожидается следующий выход волнового южного циклона, он будет проходить в ночь на понедельник, и за этим циклоном произойдет более существенное понижение температуры. В середине следующей недели в ночные часы минус 12, минус 17 градусов».

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