Москвичи пережили самую холодную ночь этой зимы

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в этом зимнем сезоне — столбики термометров показали минус 10.
Прежний минимум был зафиксирован два дня назад, тогда термометры показывали минус 9, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на синоптиков.
Метеобюро: «Таким образом, температура воздуха в Москве впервые за текущую зиму опустилась ниже 10-градусной отметки. Предыдущий минимум отмечен 18 января, когда температура опустилась до 9,6 градусов мороза».
Еще холоднее было этой ночью в Подмосковье. В Черустях воздух остыл до минус 12,4.
Сегодня, 20 января, температура в столичном регионе не поднимется выше минус 5–7 градусов, будет идти снег, ожидается низкое атмосферное давление. Согласно прогнозу экспертов, со следующей недели будет холодать: уже во вторник днем воздух остынет до минус 12, а ночью — до 17 градусов мороза, сообщает РИА Новости.
Татьяна Позднякова, главный специалист столичного метеобюро: «У нас ожидается следующий выход волнового южного циклона, он будет проходить в ночь на понедельник, и за этим циклоном произойдет более существенное понижение температуры. В середине следующей недели в ночные часы минус 12, минус 17 градусов».
Метеобюро: «Таким образом, температура воздуха в Москве впервые за текущую зиму опустилась ниже 10-градусной отметки. Предыдущий минимум отмечен 18 января, когда температура опустилась до 9,6 градусов мороза».
Еще холоднее было этой ночью в Подмосковье. В Черустях воздух остыл до минус 12,4.
Сегодня, 20 января, температура в столичном регионе не поднимется выше минус 5–7 градусов, будет идти снег, ожидается низкое атмосферное давление. Согласно прогнозу экспертов, со следующей недели будет холодать: уже во вторник днем воздух остынет до минус 12, а ночью — до 17 градусов мороза, сообщает РИА Новости.
Татьяна Позднякова, главный специалист столичного метеобюро: «У нас ожидается следующий выход волнового южного циклона, он будет проходить в ночь на понедельник, и за этим циклоном произойдет более существенное понижение температуры. В середине следующей недели в ночные часы минус 12, минус 17 градусов».
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