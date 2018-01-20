Названа причина смерти рок-музыканта Тома Петти

Стала известна причина смерти американского
рок-исполнителя Тома Петти. Музыкант ушел из жизни в октябре прошлого года в одной из больниц Калифорнии.
Петти скончался от передозировки лекарственных препаратов. По данным Reuters, в его крови была найдена смесь из семи веществ — несколько видов обезболивающих, снотворное и антидепрессанты.
Музыканта нашли в октябре прошлого года в его доме в Малибу (штат Калифорния) в критическом состоянии. У него констатировали остановку сердца, исполнитель был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.
Рок-музыкант, гитарист и композитор Том Петти и его группа The Heartbreakers стали известны в США в 1970-х годах. В 2002 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла. Петти также выпустил три сольных альбома, сотрудничал и выступал с известными музыкантами Бобом Диланом и Джорджем Харрисоном.
Музыканта нашли в октябре прошлого года в его доме в Малибу (штат Калифорния) в критическом состоянии. У него констатировали остановку сердца, исполнитель был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.
Рок-музыкант, гитарист и композитор Том Петти и его группа The Heartbreakers стали известны в США в 1970-х годах. В 2002 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла. Петти также выпустил три сольных альбома, сотрудничал и выступал с известными музыкантами Бобом Диланом и Джорджем Харрисоном.
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