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    Названа причина смерти рок-музыканта Тома Петти

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    • Фото: Reuters © 2018, Mike Blake
    Названа причина смерти <nobr>рок-музыканта</nobr> Тома Петти

    Названа причина смерти рок-музыканта Тома Петти

    Названа причина смерти <nobr>рок-музыканта</nobr> Тома Петти
  • Фото: Reuters © 2018, Mike Blake

    • Стала известна причина смерти американского рок-исполнителя Тома Петти. Музыкант ушел из жизни в октябре прошлого года в одной из больниц Калифорнии.

    Петти скончался от передозировки лекарственных препаратов. По данным Reuters, в его крови была найдена смесь из семи веществ — несколько видов обезболивающих, снотворное и антидепрессанты.

    Музыканта нашли в октябре прошлого года в его доме в Малибу (штат Калифорния) в критическом состоянии. У него констатировали остановку сердца, исполнитель был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

    Рок-музыкант, гитарист и композитор Том Петти и его группа The Heartbreakers стали известны в США в 1970-х годах. В 2002 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла. Петти также выпустил три сольных альбома, сотрудничал и выступал с известными музыкантами Бобом Диланом и Джорджем Харрисоном.

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