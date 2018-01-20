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    Лавров ответил на обвинения Вашингтона фразой героя Шварценеггера. МИД РФ, Сирия, Украина, Лавров, Северная Корея, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров ответил на обвинения Вашингтона фразой героя Шварценеггера

    Лавров ответил на обвинения Вашингтона фразой героя Шварценеггера

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    Лавров ответил на обвинения Вашингтона фразой героя Шварценеггера

    Лавров ответил на обвинения Вашингтона фразой героя Шварценеггера

      Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на Совете Безопасности ООН, а после ответил на вопросы журналистов. Он рассказал о перспективах ядерной сделки с Ираном, санкциях против Северной Кореи и отношениях России с США.

      Сосредоточившись на основной повестке во время выступления на заседании Совбеза ООН — на проблемах нераспространения оружия массового уничтожения, в ходе встречи с журналистами Сергей Лавров круг тем значительно расширил. «Какие ваши доказательства?» — фраза из культового фильма «Красная жара» со Шварценеггером в роли русского милиционера так и читалась в ответе Сергея Лаврова на вопрос о якобы допущенном Москвой нарушении режима санкций в отношении Северной Кореи.

      Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Если говорят наши американские коллеги, что мы не сотрудничаем, мы говорим, что мы сотрудничаем, и просим предъявить любые факты, которые подтверждали бы наличие каких-то погрешностей на нашей стороне. Мы помним, как один из наших любимых актеров Арнольд Шварценеггер говорил всегда „trust me“ и тоже без фактов. Давайте тогда по этому принципу работать. Я думаю, что у нас мало что получится, если будем следовать таким вот правилам».

      Эта тема всплыла после заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Россия не соблюдает все санкции против Пхеньяна. В этом же заявлении содержался и недвусмысленный намек на то, что Россия поставляет КНДР топливо. А Трамп вслед за своим госсекретарем прямо сказал, что Москва нивелировала все, что сделал Пекин.

      В Нью-Йорке не могли не спросить у Лаврова и про отношения России с США.

      Сергей Лавров: «Они зависят от готовности США вести разговор на равноправной, взаимоуважительной основе и от способности президента Трампа противостоять откровенно внутриполитическим интригам, направленным прежде всего него самого, интригам, в которых используется русофобская карта. Мы видим, как все беды сваливают на РФ и играют на внутриполитическом поле в эту русофобскую игру с очень негодными целями».

      Минские соглашения и закон о реинтеграции Донбасса, принятый на Украине, — темы, которые сейчас волнуют не только журналистов, но и европейских политиков, особенно в странах «нормандской четверки». По словам Сергея Лаврова, и в Европе, и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играют киевские власти, видят те линии по заматыванию обязательств по минским договоренностям.

      Сергей Лавров: «Взяв под свое крыло вот эту власть, власть, которая абсолютно не договороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные. Это печально. Понятно, что это сопряжено с ложно понятым чувством собственного престижа, собственной репутации, но такова жизнь».

      Позиция Москвы по выполнению минских договоренностей не изменилась. Россия и дальше будет настаивать на полном их соблюдении.

      Спросили про США у Лаврова и в свете сирийского вопроса. По словам российского министра, формирование альтернативных органов власти на сирийской территории противоречит обязательствам США о приверженности суверенитету и территориальной целостности Сирии. А вот причиной активизации боевиков, в том числе и их атаки на российскую авиабазу Хмеймим, Лавров называет просчет турецких партнеров, которые не выставили наблюдательные посты. Впрочем, как сказал Лавров, халифат ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка) все-таки разрушен. И сделано это благодаря координации международных усилий, в том числе с США.

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