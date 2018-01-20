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    Экипаж Николаева упрочил лидерство на ралли «Дакар». Дакар, КамАЗ-мастер, автомотоспорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкипаж Николаева упрочил лидерство на ралли «Дакар»

    Экипаж Николаева упрочил лидерство на ралли «Дакар»

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    • Фото: Reuters © 2018, Andres Stapff
    Экипаж Николаева упрочил лидерство на ралли «Дакар»

    Экипаж Николаева упрочил лидерство на ралли «Дакар»

    Экипаж Николаева упрочил лидерство на ралли «Дакар»
    • Фото: Reuters © 2018, Andres Stapff

      • Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КамАЗ-мастер» показал лучшее время на 13-м этапе ралли-марафона «Дакар» и упрочил лидерство в зачете грузовиков.

      Николаев преодолел спецучасток длиной 368 км между аргентинскими городами Сан-Хуан и Кордова за 5 часов 59 минут 2 секунды. Ближайший преследователь Николаева в общем зачете аргентинец Федерико Вильягра, которого россиянин до старта 13-го этапа опережал всего на одну секунду, из-за поломки коробки передач вынужден был досрочно завершить ралли-марафон.

      Теперь вторым идет экипаж белоруса Сергея Вязовича на МАЗ, третью позицию занимает российский экипаж Айрата Мардеева.

      Победителя гонки определят уже сегодня вечером по московскому времени — на финише в аргентинской Кордове.

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