Экипаж Николаева упрочил лидерство на ралли «Дакар»

Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды
«КамАЗ-мастер» показал лучшее время на 13-м этапе ралли-марафона «Дакар» и упрочил лидерство в зачете грузовиков.
Николаев преодолел спецучасток длиной 368 км между аргентинскими городами Сан-Хуан и Кордова за 5 часов 59 минут 2 секунды. Ближайший преследователь Николаева в общем зачете аргентинец Федерико Вильягра, которого россиянин до старта 13-го этапа опережал всего на одну секунду, из-за поломки коробки передач вынужден был досрочно завершить ралли-марафон.
Теперь вторым идет экипаж белоруса Сергея Вязовича на МАЗ, третью позицию занимает российский экипаж Айрата Мардеева.
Победителя гонки определят уже сегодня вечером по московскому времени — на финише в аргентинской Кордове.
Теперь вторым идет экипаж белоруса Сергея Вязовича на МАЗ, третью позицию занимает российский экипаж Айрата Мардеева.
Победителя гонки определят уже сегодня вечером по московскому времени — на финише в аргентинской Кордове.
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