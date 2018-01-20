Twitter заблокировал еще свыше тысячи «пропагандистских» аккаунтов

Twitter сообщил, что выявил новые аккаунты, связанные с Агентством
интернет-исследований (IRA), и якобы базирующиеся в России «автоматизированные аккаунты», публикующие контент о президентских выборах в США 2016 года.
Из сообщения Twitter: «Мы обнаружили дополнительные 1062 аккаунта, связанные с Агентством интернет-исследований. Всего за период, который мы проверили, 3,8 тысячи связанных с IRA аккаунтов опубликовали 175,9 тысячи твитов, примерно 8,4% из них были связаны с выборами».
Компания также сообщила, что выявила несколько новых ботов, якобы делавших публикации о выборах в США 2016 года.
Из сообщения Twitter: «Мы также предоставили конгрессу результаты анализа деятельности, которая, мы полагаем, была автоматизирована, связана с выборами и исходила из России. Мы выявили 13,5 тысячи дополнительных аккаунтов, в общей сложности 50,3 тысячи аккаунтов. Мы считаем, что они связаны с Россией и публиковали связанный с выборами контент в ходе выборов».
В Twitter сообщили, что компания разослала электронные письма с уведомлениями 677,8 тысячам американцев, которые подписаны на подобные аккаунты, поделились их публикациями или поставили отметку «нравится». При этом компания не уточняет, какого рода были эти уведомления.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Компания также сообщила, что выявила несколько новых ботов, якобы делавших публикации о выборах в США 2016 года.
Из сообщения Twitter: «Мы также предоставили конгрессу результаты анализа деятельности, которая, мы полагаем, была автоматизирована, связана с выборами и исходила из России. Мы выявили 13,5 тысячи дополнительных аккаунтов, в общей сложности 50,3 тысячи аккаунтов. Мы считаем, что они связаны с Россией и публиковали связанный с выборами контент в ходе выборов».
В Twitter сообщили, что компания разослала электронные письма с уведомлениями 677,8 тысячам американцев, которые подписаны на подобные аккаунты, поделились их публикациями или поставили отметку «нравится». При этом компания не уточняет, какого рода были эти уведомления.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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