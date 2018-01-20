Пожар в Военно-морском институте в Петербурге локализован

Пожар, вспыхнувший ночью в одном из зданий
Военно-морского института на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, локализован.
Как сообщил ТАСС начальник ГУ МЧС по Санкт- Петербургу Алексей Аникин, «удалось локализовать пожар и не допустить его прохода».
Алексей Аникин: «Корпус, где произошло возгорание, нежилой, из соседних корпусов вывели 60 курсантов, погибших и пострадавших нет».
Аникин отметил, что пока преждевременно говорить о причинах возгорания. Он отметил, что «на данный момент основная задача решена, теперь главное — обеспечить безопасность личного состава».
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, возгорание произошло на четвертом этаже нежилого здания, пожару был присвоен третий уровень сложности.
Военно-морской институт — одно из старейших высших учебных заведений страны, он был основан 25 января 1701 года.
Алексей Аникин: «Корпус, где произошло возгорание, нежилой, из соседних корпусов вывели 60 курсантов, погибших и пострадавших нет».
Аникин отметил, что пока преждевременно говорить о причинах возгорания. Он отметил, что «на данный момент основная задача решена, теперь главное — обеспечить безопасность личного состава».
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, возгорание произошло на четвертом этаже нежилого здания, пожару был присвоен третий уровень сложности.
Военно-морской институт — одно из старейших высших учебных заведений страны, он был основан 25 января 1701 года.
Комментарии