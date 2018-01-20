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    Пожар в Военно-морском институте в Петербурге локализован

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    Пожар в Военно-морском институте в Петербурге локализован

    Пожар в <nobr>Военно-морском</nobr> институте в Петербурге локализован

    Пожар, вспыхнувший ночью в одном из зданий Военно-морского института на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, локализован.

    Как сообщил ТАСС начальник ГУ МЧС по Санкт- Петербургу Алексей Аникин, «удалось локализовать пожар и не допустить его прохода».

    Алексей Аникин: «Корпус, где произошло возгорание, нежилой, из соседних корпусов вывели 60 курсантов, погибших и пострадавших нет».

    Аникин отметил, что пока преждевременно говорить о причинах возгорания. Он отметил, что «на данный момент основная задача решена, теперь главное — обеспечить безопасность личного состава».

    смотретьВ Петербурге загорелось здание Военно-морского института
    В Петербурге загорелось здание Военно-морского института
    По данным пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, возгорание произошло на четвертом этаже нежилого здания, пожару был присвоен третий уровень сложности.

    Военно-морской институт — одно из старейших высших учебных заведений страны, он был основан 25 января 1701 года.

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