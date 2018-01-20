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    Автомобилист ранил двух человек у метро «Маяковская» в Москве

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    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    Автомобилист ранил двух человек у метро «Маяковская» в Москве

    Автомобилист ранил двух человек у метро «Маяковская» в Москве

    Автомобилист ранил двух человек у метро «Маяковская» в Москве
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • Водитель автомобиля в центре Москвы ранил двух человек из травматического оружия и скрылся.

    Как сообщили ТАСС в пресс- службе ГУ МВД России по Москве, «по предварительной информации, около 1:30 мск вблизи метро „Маяковская“ между водителем автомобиля и двумя гражданами произошел конфликт, в ходе которого водитель ранил своих оппонентов предположительно из травматического оружия».

    После стрельбы мужчина скрылся с места происшествия. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. С двумя пострадавшими работают врачи.

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