Автомобилист ранил двух человек у метро «Маяковская» в Москве

Водитель автомобиля в центре Москвы ранил двух человек из травматического оружия и скрылся.
Как сообщили ТАСС в пресс- службе ГУ МВД России по Москве, «по предварительной информации, около 1:30 мск вблизи метро „Маяковская“ между водителем автомобиля и двумя гражданами произошел конфликт, в ходе которого водитель ранил своих оппонентов предположительно из травматического оружия».
После стрельбы мужчина скрылся с места происшествия. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. С двумя пострадавшими работают врачи.
После стрельбы мужчина скрылся с места происшествия. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. С двумя пострадавшими работают врачи.
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