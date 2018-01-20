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    В Петербурге загорелось здание Военно-морского института. Санкт-Петербург, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге загорелось здание Военно-морского института

    В Петербурге загорелось здание Военно-морского института

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    • Фото: karalinalina555 /instagram.com
    В Петербурге загорелось здание <nobr>Военно-морского</nobr> института

    В Петербурге загорелось здание Военно-морского института

    В Петербурге загорелось здание <nobr>Военно-морского</nobr> института
    • Фото: karalinalina555 /instagram.com

      • Пожар начался в одном из зданий Военно-морского института в историческом центре Санкт-Петербурга.

      Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, «в Петербурге горит одно из подсобных помещений Военно-морского института Министерства обороны РФ на 12-й Линии Васильевского острова».

      Из сообщения источника: «Площадь горения небольшая, пострадавших нет. Возгорание произошло в той части, где не живут курсанты».

      Между тем на сайте регионального МЧС, сообщается, что площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Отмечается, что сообщения о пострадавших не поступали. Для ликвидации пожара привлечены 22 единицы техники и 110 человек.

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