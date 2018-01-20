В Петербурге загорелось здание Военно-морского института

Пожар начался в одном из зданий
Военно-морского института в историческом центре Санкт-Петербурга.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, «в Петербурге горит одно из подсобных помещений Военно-морского института Министерства обороны РФ на 12-й Линии Васильевского острова».
Из сообщения источника: «Площадь горения небольшая, пострадавших нет. Возгорание произошло в той части, где не живут курсанты».
Между тем на сайте регионального МЧС, сообщается, что площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Отмечается, что сообщения о пострадавших не поступали. Для ликвидации пожара привлечены 22 единицы техники и 110 человек.
Из сообщения источника: «Площадь горения небольшая, пострадавших нет. Возгорание произошло в той части, где не живут курсанты».
Между тем на сайте регионального МЧС, сообщается, что площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Отмечается, что сообщения о пострадавших не поступали. Для ликвидации пожара привлечены 22 единицы техники и 110 человек.
Комментарии