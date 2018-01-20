Мертвая африканка родила ребенка в гробу

В ЮАР мертвый ребенок появился на свет через 10 дней после кончины своей матери.
По информации местной газеты Times Live, спустя десять дней после смерти женщины, накануне церемонии похорон, работники кладбища в муниципалитете Мбизана обнаружили мертвого новорожденного в гробу, где лежала усопшая 33-летняя Номвелисо Номасонто Мдойи.
Сотрудник кладбища: «Мы были так шокированы, что даже не стали узнавать пол ребенка. За 20 лет работы я ни разу не слышал о чем-то подобном».
Родственники умершей рассказали, что Мдойи была на девятом месяце беременности, когда скончалась дома от удушья. В итоге женщину похоронили в одном гробу с ребенком.
По словам экспертов, которые приводит издание, плод мог покинуть утробу матери в результате сокращения и расслабления мышц после ее смерти.
Сотрудник кладбища: «Мы были так шокированы, что даже не стали узнавать пол ребенка. За 20 лет работы я ни разу не слышал о чем-то подобном».
Родственники умершей рассказали, что Мдойи была на девятом месяце беременности, когда скончалась дома от удушья. В итоге женщину похоронили в одном гробу с ребенком.
По словам экспертов, которые приводит издание, плод мог покинуть утробу матери в результате сокращения и расслабления мышц после ее смерти.
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