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    Мертвая африканка родила ребенка в гробу

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    Мертвая африканка родила ребенка в гробу

    Мертвая африканка родила ребенка в гробу

    В ЮАР мертвый ребенок появился на свет через 10 дней после кончины своей матери.

    По информации местной газеты Times Live, спустя десять дней после смерти женщины, накануне церемонии похорон, работники кладбища в муниципалитете Мбизана обнаружили мертвого новорожденного в гробу, где лежала усопшая 33-летняя Номвелисо Номасонто Мдойи.

    Сотрудник кладбища: «Мы были так шокированы, что даже не стали узнавать пол ребенка. За 20 лет работы я ни разу не слышал о чем-то подобном».

    Родственники умершей рассказали, что Мдойи была на девятом месяце беременности, когда скончалась дома от удушья. В итоге женщину похоронили в одном гробу с ребенком.

    По словам экспертов, которые приводит издание, плод мог покинуть утробу матери в результате сокращения и расслабления мышц после ее смерти.

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