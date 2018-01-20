Цукерберг: надежность источников новостей в Facebook определят пользователи

Пользователи Facebook смогут сами влиять на качество новостей в этой социальной сети путем оценки достоверности их источников. Данное изменение будет внедряться «со следующей недели», сообщил создатель и руководитель одноименной компании Марк Цукерберг.
Марк Цукерберг: «В современном мире слишком много стремления к сенсационности, слишком много дезинформации и поляризации взглядов. Социальные СМИ позволяют людям распространять информацию как никогда стремительно, если мы не решим специфические проблемы сейчас, то тем самым поспособствуем их усугублению».
Создатель соцсети отметил, что с его точки зрения новостная лента Facebook должна «помогать выстраивать некую общность взглядов».
Марк Цукерберг: «Мы решили, что самым объективным будет доверить пользователям определять, какой источник информации является наиболее достоверным».
Он пояснил, что в рамках регулярных опросов общественного мнения сотрудники Facebook будут просить людей самостоятельно оценить надежность источника той или иной информации. На основе полученных ответов предполагается формировать рейтинг, лидеры которого и будут допускаться до ленты новостей социальной сети, передает ТАСС.
Цукерберг отметил, что мнение людей, не знакомых с тем или иным источником новостей, учитываться не будет. Объем информации на ленте новостей социальной сети не сократится.
Создатель соцсети отметил, что с его точки зрения новостная лента Facebook должна «помогать выстраивать некую общность взглядов».
Марк Цукерберг: «Мы решили, что самым объективным будет доверить пользователям определять, какой источник информации является наиболее достоверным».
Он пояснил, что в рамках регулярных опросов общественного мнения сотрудники Facebook будут просить людей самостоятельно оценить надежность источника той или иной информации. На основе полученных ответов предполагается формировать рейтинг, лидеры которого и будут допускаться до ленты новостей социальной сети, передает ТАСС.
Цукерберг отметил, что мнение людей, не знакомых с тем или иным источником новостей, учитываться не будет. Объем информации на ленте новостей социальной сети не сократится.
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