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    Названа дата похорон солистки The Cranberries

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    • Фото: Reuters © 2018, Arben Celi
    Названа дата похорон солистки The Cranberries

    Названа дата похорон солистки The Cranberries

    Названа дата похорон солистки The Cranberries
  • Фото: Reuters © 2018, Arben Celi

    • Похороны солистки рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан состоятся 23 января в Ирландии.

    Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, О’Риордан будет похоронена в родной деревне Баллибрикен в графстве Лимерик на юго-западе Ирландии. На мессе будут присутствовать семья и друзья певицы. Общественная церемония прощания пройдет в воскресенье в церкви святого Иосифа в городе Лимерик, столице одноименного графства.

    Солистка The Cranberries скончалась в понедельник в Лондоне в возрасте 46 лет. Пока причина смерти знаменитой певицы не называется. Ее кончину в полиции ранее назвали «необъяснимой», ведется следствие. Певица находилась в британской столице на коротком сеансе звукозаписи. По информации СМИ, О’Риордан намеревалась записать новую версию культовой песни Zombie совместно с рок-группой Bad Wolves.

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    Между тем друзья вокалистки рассказали, что у О’Риордан были серьезные проблемы со здоровьем. Известно, что вокалистка страдала от болей в спине, из-за которых The Cranberries в прошлом году даже пришлось отменить большой тур. Кроме того, в последние недели у нее была тяжелая депрессия, а несколько лет назад у певицы было диагностировано биполярное расстройство.

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