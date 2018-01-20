В Твери завели дело после избиения врача скорой помощи

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения врача скорой помощи в Твери.
Как сообщили в СУ СК по Тверской области, 18 января бригада врачей прибыла по вызову к жилому дому в микрорайоне «Южный» для оказания помощи мужчине.
В ведомстве сообщили, что во время оказания помощи 22-летний местный житель ударил медика, а затем скрылся с места происшествия. У врача диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и травму левого глаза.
Сообщается, что в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Также в управлении МВД по Тверской области ТАСС пояснили, что в момент избиения с нападавшим находились еще двое мужчин. Все они были задержаны и доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.
В ведомстве сообщили, что во время оказания помощи 22-летний местный житель ударил медика, а затем скрылся с места происшествия. У врача диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и травму левого глаза.
Сообщается, что в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Также в управлении МВД по Тверской области ТАСС пояснили, что в момент избиения с нападавшим находились еще двое мужчин. Все они были задержаны и доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.
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