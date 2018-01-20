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    Глава МИД Украины анонсировал встречу Порошенко и Трампа в Давосе

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    • Фото: Reuters © 2018, Mykola Lazarenko
    Глава МИД Украины анонсировал встречу Порошенко и Трампа в Давосе

    Глава МИД Украины анонсировал встречу Порошенко и Трампа в Давосе

    Глава МИД Украины анонсировал встречу Порошенко и Трампа в Давосе
  • Фото: Reuters © 2018, Mykola Lazarenko

    • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент Украины Пётр Порошенко встретится с президентом США Дональдом Трампом в Давосе.

    Говоря о предстоящих встречах главы украинского государства в Давосе, Климкин заявил, что «конечно, президент будет разговаривать с Трампом». Отвечая в эфире телеканала «Интер» на вопрос, будет ли Порошенко общаться с Трампом наедине или в формате общей встречи, Климкин сказал, что «они будут разговаривать как два президента».

    Павел Климкин: «О чем можно разговаривать в формате общей встречи? Ну, конечно, они будут разговаривать как два президента. Какой смысл обсуждать вопрос и очень чувствительные вопросы в формате каком-то очень общем».

    По словам Климкина, у президента Украины в Давосе запланировано много встреч.

    Павел Климкин: «Запланированы и другие встречи. Я знаю, что у президента их около 20».

    Между тем представитель Белого дома заявила, что полноформатной встречи президента США и украинского лидера в Давосе не планируется. Комментируя информацию о переговорах двух лидеров в швейцарском городе, представитель Белого дома сообщил ТАСС, что «такая встреча не запланирована, но лидеры могут встретиться друг с другом на одном из мероприятий».

    Форум в Давосе пройдет с 23 по 26 января, его ключевой темой станет четвертая промышленная революция.

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