Пьяный автолюбитель пытался прострелить голову полицейскому в Подмосковье

Нетрезвый водитель задержан за стрельбу из травматического оружия в сотрудника ДПС в Подмосковье.

По информации СУ СК по Московской области, инцидент произошел в пятницу около 17:00 мск. Сотрудник ДПС Люберецкого района заметил в Лыткарино съехавшую в кювет машину.



Из сообщения СУ СК по Московской области: «Сотрудник полиции подошел к автомобилю и обнаружил на переднем водительском сидении мужчину, по его мнению, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина проследовал вместе с полицейским в служебную машину. Находясь в салоне автомобиля, он попытался произвести выстрел из травматического пистолета в голову сотруднику».



Полицейский успел увернуться от пули и между мужчинами завязалась борьба. Мужчина выстрелил еще несколько раз, но не попал в полицейского. В итоге ему удалось выбить орудие из рук нападавшего.



В отношении 43-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».