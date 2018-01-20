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    Пьяный автолюбитель пытался прострелить голову полицейскому в Подмосковье

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    • Фото: РИА Новости, Евгений Одиноков
    Пьяный автолюбитель пытался прострелить голову полицейскому в Подмосковье

    Пьяный автолюбитель пытался прострелить голову полицейскому в Подмосковье

    Пьяный автолюбитель пытался прострелить голову полицейскому в Подмосковье
  • Фото: РИА Новости, Евгений Одиноков

    • Нетрезвый водитель задержан за стрельбу из травматического оружия в сотрудника ДПС в Подмосковье.

    По информации СУ СК по Московской области, инцидент произошел в пятницу около 17:00 мск. Сотрудник ДПС Люберецкого района заметил в Лыткарино съехавшую в кювет машину.

    Из сообщения СУ СК по Московской области: «Сотрудник полиции подошел к автомобилю и обнаружил на переднем водительском сидении мужчину, по его мнению, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина проследовал вместе с полицейским в служебную машину. Находясь в салоне автомобиля, он попытался произвести выстрел из травматического пистолета в голову сотруднику».

    Полицейский успел увернуться от пули и между мужчинами завязалась борьба. Мужчина выстрелил еще несколько раз, но не попал в полицейского. В итоге ему удалось выбить орудие из рук нападавшего.

    В отношении 43-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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