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    МОК сократил список российских спортсменов, которые могут поехать на ОИ-2018

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    МОК сократил список российских спортсменов, которые могут поехать на <nobr>ОИ-2018</nobr>

    МОК сократил список российских спортсменов, которые могут поехать на ОИ-2018

    МОК сократил список российских спортсменов, которые могут поехать на <nobr>ОИ-2018</nobr>
  • Фото: Associated Press © 2018, Lee Jin-man

    • Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) сократила с 500 до 389 человек список российских спортсменов, которые могут поехать на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане.

    Как сообщается на официальном сайте МОК, требования к оставшимся в пуле спортсменам — дальнейшее тестирование перед Играми и перепроверка допинг-проб. Только в этом случае МОК может рассмотреть возможность приглашения спортсменов на Олимпиаду.

    Ни один атлет, в отношении которого были приняты санкции комиссией МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпийских игр в Сочи, не входит в список.

    Напомним, 5 декабря МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) и отстранил российскую сборную от Игр. Было решено, что выступить в Пхёнчхане смогут только «чистые» спортсмены из РФ.

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