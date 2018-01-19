МОК сократил список российских спортсменов, которые могут поехать на ОИ-2018

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) сократила с 500 до 389 человек список российских спортсменов, которые могут поехать на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане.
Как сообщается на официальном сайте МОК, требования к оставшимся в пуле спортсменам — дальнейшее тестирование перед Играми и перепроверка допинг-проб. Только в этом случае МОК может рассмотреть возможность приглашения спортсменов на Олимпиаду.
Ни один атлет, в отношении которого были приняты санкции комиссией МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпийских игр в Сочи, не входит в список.
Напомним, 5 декабря МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) и отстранил российскую сборную от Игр. Было решено, что выступить в Пхёнчхане смогут только «чистые» спортсмены из РФ.
При этом российским олимпийцам запретили использовать флаг, герб и другие эмблемы сборной и ОКР. В форме они должны быть заменены на эмблему Olympic Athlete from Russia (спортсмен-олимпиец из России). На днях стало известно, что специальная комиссия МОК рассмотрит вопрос об использовании российскими спортсменами на Олимпиаде в Пхёнчхане советской символики.
Ни один атлет, в отношении которого были приняты санкции комиссией МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпийских игр в Сочи, не входит в список.
Напомним, 5 декабря МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) и отстранил российскую сборную от Игр. Было решено, что выступить в Пхёнчхане смогут только «чистые» спортсмены из РФ.
При этом российским олимпийцам запретили использовать флаг, герб и другие эмблемы сборной и ОКР. В форме они должны быть заменены на эмблему Olympic Athlete from Russia (спортсмен-олимпиец из России). На днях стало известно, что специальная комиссия МОК рассмотрит вопрос об использовании российскими спортсменами на Олимпиаде в Пхёнчхане советской символики.
Комментарии