Умер бывший худрук ансамбля «Лезгинка»

Бывший художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля «Лезгинка» Иосиф Матаев умер на 78-м году жизни.

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О смерти Матаева сообщили в пресс-службе министерства культуры Дагестана.



Из сообщения министерства: «Ушел из жизни выдающийся хореограф, народный артист России и Дагестана, лауреат Государственной премии Дагестана имени Цадасы Иосиф Матаев».



В ведомстве отметили, что «министерство культуры Дагестана, врио министра культуры Зарема Бутаева, деятели культуры и искусства выражают глубокие и искренние соболезнования семье, родным, близким и друзьям Иосифа Самуиловича». Соболезнования семье и близким Иосифа Матаева выразил и коллектив ансамбля. Сообщается, что похороны артиста пройдут в Израиле.



Матаев с 1982-го по 1993 год был художественным руководителем и главным балетмейстером ансамбля «Лезгинка». Танцы, поставленные Матаевым, такие как «Рутульский», «Нежность», «Весна», вошли в золотой фонд ансамбля «Лезгинка».