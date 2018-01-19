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    Умер бывший худрук ансамбля «Лезгинка»

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    • Фото: ok.ru
    Умер бывший худрук ансамбля «Лезгинка»

    Умер бывший худрук ансамбля «Лезгинка»

    Умер бывший худрук ансамбля «Лезгинка»
  • Фото: ok.ru

    • Бывший художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля «Лезгинка» Иосиф Матаев умер на 78-м году жизни.

    О смерти Матаева сообщили в пресс-службе министерства культуры Дагестана.

    Из сообщения министерства: «Ушел из жизни выдающийся хореограф, народный артист России и Дагестана, лауреат Государственной премии Дагестана имени Цадасы Иосиф Матаев».

    В ведомстве отметили, что «министерство культуры Дагестана, врио министра культуры Зарема Бутаева, деятели культуры и искусства выражают глубокие и искренние соболезнования семье, родным, близким и друзьям Иосифа Самуиловича». Соболезнования семье и близким Иосифа Матаева выразил и коллектив ансамбля. Сообщается, что похороны артиста пройдут в Израиле.

    Матаев с 1982-го по 1993 год был художественным руководителем и главным балетмейстером ансамбля «Лезгинка». Танцы, поставленные Матаевым, такие как «Рутульский», «Нежность», «Весна», вошли в золотой фонд ансамбля «Лезгинка».

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