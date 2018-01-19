В Кургане выясняют причину смерти женщины в очереди в поликлинике

Полиция проводит проверку в связи со смертью пожилой женщины в одной из поликлиник Кургана.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Курганской области, инцидент произошел утром 17 января.
Из сообщения ГУ МВД России по Курганской области: «Утром в среду, 17 января, в одной из поликлиник Кургана скончалась пожилая женщина. Как пояснила ее дочь, которая была вместе с ней, пенсионерка жаловалась на боль в сердце. Женщина ожидала приема у врача. В связи с этим полиция проводит проверку».
Из сообщения ГУ МВД России по Курганской области: «Утром в среду, 17 января, в одной из поликлиник Кургана скончалась пожилая женщина. Как пояснила ее дочь, которая была вместе с ней, пенсионерка жаловалась на боль в сердце. Женщина ожидала приема у врача. В связи с этим полиция проводит проверку».
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