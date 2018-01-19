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    В Кургане выясняют причину смерти женщины в очереди в поликлинике

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    В Кургане выясняют причину смерти женщины в очереди в поликлинике

    В Кургане выясняют причину смерти женщины в очереди в поликлинике

    Полиция проводит проверку в связи со смертью пожилой женщины в одной из поликлиник Кургана.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Курганской области, инцидент произошел утром 17 января.

    Из сообщения ГУ МВД России по Курганской области: «Утром в среду, 17 января, в одной из поликлиник Кургана скончалась пожилая женщина. Как пояснила ее дочь, которая была вместе с ней, пенсионерка жаловалась на боль в сердце. Женщина ожидала приема у врача. В связи с этим полиция проводит проверку».

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