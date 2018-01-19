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    В Раду внесли предложение об отмене закона о реинтеграции Донбасса

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    В Раду внесли предложение об отмене закона о реинтеграции Донбасса

    В Раду внесли предложение об отмене закона о реинтеграции Донбасса

    Депутаты фракции «Оппозиционный блок», которые голосовали против принятия закона о реинтеграции Донбасса, зарегистрировали в Верховной раде постановление о его отмене.

    По данным на сайте украинского парламента, постановление «Оппозиционного блока» было зарегистрировано сегодня. Инициаторами предложения об отмене закона о реинтеграции Донбасса стали депутаты Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев.

    Согласно процедуре, спикер Рады не может передать закон о реинтеграции Донбасса на подпись президенту, пока не будет рассмотрено данное постановление. При этом украинский парламент сегодня завершил работу и ушел на каникулы до 6 февраля.

    Законопроект о реинтеграции Донбасса был принят накануне. За него проголосовали 280 депутатов при необходимых 226 голосах. В этом документе Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории Донбасса — оккупированными. При этом закон даст Порошенко право без согласования с парламентом применять вооруженные силы на территории Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что этот закон перечеркивает минские соглашения.

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