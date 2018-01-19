Итальянка оставила в наследство коту 30 тысяч евро

В Италии кот по кличке Джерри получил наследство от своей умершей хозяйки. Питомцу по завещанию досталось 30 тысяч евро.
Газета La Stampa пишет, что умершая несколько дней назад женщина оставила наследство своему любимцу — коту по кличке Джерри. Пушистый наследник проживает в городе Сачиле, область Фриули-Венеция-Джулия.
Хозяйка Джерри не раз заявляла родным и близким, что кот — главное существо в ее жизни. Согласно ее последней воле, в случае, если Джерри заболеет, члены семьи должны идти на любые меры для его лечения, даже на продажу антиквариата и драгоценностей.
Дочь покойной признается, что ее мать любила Джерри больше, чем собственных детей. Членам семьи, как она считает, остается лишь уважать желание почившей. Ведь она учила родных ценить всех живых существ, чтобы жить «в безмятежности и вере в бога, для которого все равны».
Джерри уже начал пользоваться наследством. Он питается креветками, кроме того, в его распоряжении четыре лежанки.
Хозяйка Джерри не раз заявляла родным и близким, что кот — главное существо в ее жизни. Согласно ее последней воле, в случае, если Джерри заболеет, члены семьи должны идти на любые меры для его лечения, даже на продажу антиквариата и драгоценностей.
Дочь покойной признается, что ее мать любила Джерри больше, чем собственных детей. Членам семьи, как она считает, остается лишь уважать желание почившей. Ведь она учила родных ценить всех живых существ, чтобы жить «в безмятежности и вере в бога, для которого все равны».
Джерри уже начал пользоваться наследством. Он питается креветками, кроме того, в его распоряжении четыре лежанки.
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