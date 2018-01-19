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    В Таганроге публике представили украденную нацистами картину Василия Поленова. Великая Отечественная война, выставки и музеи, Германия, живопись и художники, история, Таганрог. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Таганроге публике представили украденную нацистами картину Василия Поленова

    В Таганроге публике представили украденную нацистами картину Василия Поленова

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    В Таганроге публике представили украденную нацистами картину Василия Поленова

    В Таганроге публике представили украденную нацистами картину Василия Поленова

    В Таганроге публике представили украденную нацистами картину Василия Поленова

      В картинную галерею Таганрога вернули полотно Василия Поленова, украденное в годы Великой Отечественной войны. «Пруд с ветлами» сегодня представили публике. В годы войны ее вместе с другими шедеврами Айвазовского, Шишкина и Крамского вывезли при отступлении солдаты вермахта.

      Картина считалась навсегда потерянной, о ее судьбе долгое время было ничего неизвестно. Пока работу Поленова не приобрел музей в германском Киле. Вообще, такие художественные ценности возвращают нечасто, многие из них оседают в частных коллекциях.

      Как сообщает корреспондент НТВ Михаил Антропов, дикий лесной пруд, на берегу которого замерла цапля, написан художником-передвижником Василием Поленовым в конце XIX века. Пейзажи были его любимым жанром. Самое известное творение — «Московский дворик» — хранится в Третьяковской галерее. Там же находится и «Бабушкин сад», пронизанный ностальгией по уходящему русскому дворянству.

      Обладателем «Пруда с ветлами» до Великой Отечественной был Таганрогский музей. В августе 1943-го полотно Василия Поленова вермахт вывез в неизвестном направлении вместе с другими культурными ценностями. Судьба картины оставалась неизвестной вплоть до 1959 года. Тогда она попала на рынок произведений искусств. Ее купил частный коллекционер. А в 1986 году его наследники продали полотно художественному музею города Киля.

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