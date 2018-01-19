Жириновский пообещал Грудинину «инфаркт от разоблачений»

Центризбирком сегодня призвал задействовать известных персон в предвыборных роликах с призывом прийти проголосовать. Пока таких роликов вообще нет, констатировали в ЦИК.
В Центризбиркоме сообщили, что на данный момент в избирательной кампании участвуют 17 человек. Это два самовыдвиженца — Владимир Путин и изобретатель Владимир Михайлов, а также 15 представителей партий. Один из них — кандидат от КПРФ Павел Грудинин — сегодня начал серию поездок по стране. Первым городом стал Санкт-Петербург, где Грудинин посетил Кировский завод и сам сел за руль трактора. На брифинге представителя от КПРФ и успешного бизнесмена атаковали вопросами. В частности, журналисты пытались выяснить его отношение к офшорным счетам.
Павел Грудинин, представитель КПРФ: «Почему очень многие компании уходят в офшор? Не потому что им так удобнее, а потому что они боятся за свою собственность».
На это мнение кандидата от КПРФ мгновенно и весьма эмоционально отреагировал Владимир Жириновский. Он пообещал своему конкуренту «инфаркт от всех разоблачений», которые на него вскоре выльются, и обратился к лидеру коммунистов.
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Ну как же ты мог, Геннадий Андреевич, от такой уважаемой партии выдвинуть олигарха, запутавшегося в своих деньгах, счетах, офшорах?..»
Сам Жириновский отправился сегодня на Казанский вокзал в Москве. Он общался с прохожими и водителями такси, пытаясь выяснить, насколько легален их бизнес. Кстати, у первого же встреченного шофера разрешения на работу не оказалось.
Сегодня стало известно, что уже в воскресенье завершают сбор подписей в поддержку Владимира Путина. Уже собрано более 1,5 млн. Это в пять раз больше необходимого по закону.
А кандидат в президенты Ксения Собчак, которая совершает турне по Сибири, высказалась против идеи бойкотировать выборы. На встрече с потенциальными избирателями в Томске она назвала три основных пункта своей программы.
Ксения Собчак, ведущая: «Истинный федерализм — одна из главных частей моей программы наряду с независимым судом и сменяемостью власти».
Еще один потенциальный кандидат в президенты от Партии социальной защиты Михаил Козлов временно сошел с дистанции. Центризбирком отменил свое решение об открытии его избирательного счета, обнаружив признаки фальсификаций в поданных документах. Теперь ему необходимо будет начинать с самого начала процедуру открытия финансового счета и сбора подписей.
Павел Грудинин, представитель КПРФ: «Почему очень многие компании уходят в офшор? Не потому что им так удобнее, а потому что они боятся за свою собственность».
На это мнение кандидата от КПРФ мгновенно и весьма эмоционально отреагировал Владимир Жириновский. Он пообещал своему конкуренту «инфаркт от всех разоблачений», которые на него вскоре выльются, и обратился к лидеру коммунистов.
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Ну как же ты мог, Геннадий Андреевич, от такой уважаемой партии выдвинуть олигарха, запутавшегося в своих деньгах, счетах, офшорах?..»
Сам Жириновский отправился сегодня на Казанский вокзал в Москве. Он общался с прохожими и водителями такси, пытаясь выяснить, насколько легален их бизнес. Кстати, у первого же встреченного шофера разрешения на работу не оказалось.
Сегодня стало известно, что уже в воскресенье завершают сбор подписей в поддержку Владимира Путина. Уже собрано более 1,5 млн. Это в пять раз больше необходимого по закону.
А кандидат в президенты Ксения Собчак, которая совершает турне по Сибири, высказалась против идеи бойкотировать выборы. На встрече с потенциальными избирателями в Томске она назвала три основных пункта своей программы.
Ксения Собчак, ведущая: «Истинный федерализм — одна из главных частей моей программы наряду с независимым судом и сменяемостью власти».
Еще один потенциальный кандидат в президенты от Партии социальной защиты Михаил Козлов временно сошел с дистанции. Центризбирком отменил свое решение об открытии его избирательного счета, обнаружив признаки фальсификаций в поданных документах. Теперь ему необходимо будет начинать с самого начала процедуру открытия финансового счета и сбора подписей.
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