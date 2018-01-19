Разрушительный ураган «Фредерике» стал сильнейшим в Европе за 11 лет

Ураган «Фредерике» бушевал в
северо-западной Европе два дня. Не менее 12 человек погибли, десятки пострадали. Тысячи людей застряли на вокзалах и в аэропортах.
В Брюсселе скорость ветра достигала 130 км/ч. Все парки были закрыты. Людям настойчиво советовали не выходить из дома. Движение поездов было ограничено. В Бельгии стихия унесла жизнь одного человека, в Нидерландах погибли трое.
Видео невероятной посадки пассажирского самолета при штормовом ветре в амстердамском аэропорту Схипхол облетело весь мир. После этого воздушная гавань была полностью закрыта на несколько часов.
Самый серьезный удар стихии пережила Германия. Там восемь погибших, среди которых двое пожарных. Они принимали участие в ликвидации последствий урагана и были насмерть завалены упавшими деревьями. Чудом избежала подобной участи и женщина с малышом в коляске.
Скорость ветра на северо-западе страны достигала 208 км/ч, то есть почти 45 метров в секунду. Такого в Германии не было более 10 лет. Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn полностью отменил движение поездов дальнего следования впервые с 2007 года, со времен еще одного чудовищного урагана — он назывался «Кирилл».
Ахим Штаус, представитель Deutsche Bahn: «Мы планируем вернуться к штатному расписанию в субботу-воскресенье. Синоптики говорят, что такого сильного урагана не было 11 лет. Конечно, его последствия сказались на нашей компании. Второй раз в истории мы абсолютно прекратили перевозки».
Ущерб в Германии оценивается примерно в 500 млн евро. После урагана «Кирилл» 11 лет назад немецким страховщикам пришлось выплатить более 3 млрд евро.
Подробности — в материале европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.
Видео невероятной посадки пассажирского самолета при штормовом ветре в амстердамском аэропорту Схипхол облетело весь мир. После этого воздушная гавань была полностью закрыта на несколько часов.
Самый серьезный удар стихии пережила Германия. Там восемь погибших, среди которых двое пожарных. Они принимали участие в ликвидации последствий урагана и были насмерть завалены упавшими деревьями. Чудом избежала подобной участи и женщина с малышом в коляске.
Скорость ветра на северо-западе страны достигала 208 км/ч, то есть почти 45 метров в секунду. Такого в Германии не было более 10 лет. Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn полностью отменил движение поездов дальнего следования впервые с 2007 года, со времен еще одного чудовищного урагана — он назывался «Кирилл».
Ахим Штаус, представитель Deutsche Bahn: «Мы планируем вернуться к штатному расписанию в субботу-воскресенье. Синоптики говорят, что такого сильного урагана не было 11 лет. Конечно, его последствия сказались на нашей компании. Второй раз в истории мы абсолютно прекратили перевозки».
Ущерб в Германии оценивается примерно в 500 млн евро. После урагана «Кирилл» 11 лет назад немецким страховщикам пришлось выплатить более 3 млрд евро.
Подробности — в материале европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.
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