«В микроскоп не разглядеть»: эксперт оценил обнаруженное на Украине месторождение золота

На Украине объявили об обнаружении в Закарпатской области месторождения золота. Эксперты оценили, насколько значима эта находка.
Госслужба геологии и недр Украина объявила, что в Раховском районе Закарпатской области было обнаружено крупное месторождение золота. Оно содержит запасы драгоценного металла на уровне 2,4 тонны.
В ведомстве пришли к выводу, что эта находка подтверждает перспективность дальнейших геологоразведочных работ в Раховском рудном районе. Между тем эксперт компании, специализирующейся на продаже золотых инвестиционных монет, совсем иначе оценил эту новость.
Александр Фёдоров: «Украины нет на карте месторождений золота — такие месторождения там и в микроскоп не разглядеть».
По его словам, прогнозируемые запасы золота на месторождении на Украине по меркам золотодобытчиков весьма невелики, передает РИА Новости.
Александр Фёдоров: «2400 килограммов — это годовой объем добычи очень средней артели в Магадане. Поэтому нельзя считать это заметным событием для мира. Но для Украины, возможно, это серьезное событие».
В ведомстве пришли к выводу, что эта находка подтверждает перспективность дальнейших геологоразведочных работ в Раховском рудном районе. Между тем эксперт компании, специализирующейся на продаже золотых инвестиционных монет, совсем иначе оценил эту новость.
Александр Фёдоров: «Украины нет на карте месторождений золота — такие месторождения там и в микроскоп не разглядеть».
По его словам, прогнозируемые запасы золота на месторождении на Украине по меркам золотодобытчиков весьма невелики, передает РИА Новости.
Александр Фёдоров: «2400 килограммов — это годовой объем добычи очень средней артели в Магадане. Поэтому нельзя считать это заметным событием для мира. Но для Украины, возможно, это серьезное событие».
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