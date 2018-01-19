Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  

    «В микроскоп не разглядеть»: эксперт оценил обнаруженное на Украине месторождение золота

    1 комментарий

    «В микроскоп не разглядеть»: эксперт оценил обнаруженное на Украине месторождение золота

    «В микроскоп не разглядеть»: эксперт оценил обнаруженное на Украине месторождение золота

    На Украине объявили об обнаружении в Закарпатской области месторождения золота. Эксперты оценили, насколько значима эта находка.

    Госслужба геологии и недр Украина объявила, что в Раховском районе Закарпатской области было обнаружено крупное месторождение золота. Оно содержит запасы драгоценного металла на уровне 2,4 тонны.

    В ведомстве пришли к выводу, что эта находка подтверждает перспективность дальнейших геологоразведочных работ в Раховском рудном районе. Между тем эксперт компании, специализирующейся на продаже золотых инвестиционных монет, совсем иначе оценил эту новость.

    Александр Фёдоров: «Украины нет на карте месторождений золота — такие месторождения там и в микроскоп не разглядеть».

    По его словам, прогнозируемые запасы золота на месторождении на Украине по меркам золотодобытчиков весьма невелики, передает РИА Новости.

    Александр Фёдоров: «2400 килограммов — это годовой объем добычи очень средней артели в Магадане. Поэтому нельзя считать это заметным событием для мира. Но для Украины, возможно, это серьезное событие».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru