Актриса засудила экс-бойфренда за слитое на порносайты секс-видео и обручилась с женщиной

Отметить торжество справедливости американская актриса, певица и блогер Крисси Чэмберс решила очень громко. Как только закончился скандальный процесс, длившийся не один год, она дала понять, что с мужчинами больше не желает иметь дело. На своей странице в соцсети Чэмберс опубликовала соответствующую запись.: «Нет ничего лучше, чем сообщить вам, что сегодня я выиграла судебное дело и сделала предложение самой невероятной девушке. Все верно — мы выиграли, и Бриа и я обручены».За свое честное имя она боролась почти с самого совершеннолетия. Амплуа порноактрисы закрепилось за ней по вине бывшего бойфренда: после расставания тот выложил в Сеть все их интимные записи. При этом указал имя и возраст главной героини роликов. От такого позора девушка впала в депрессию, а потом начала борьбу и прошла десятки судебных заседаний, чтобы наказать виновника и добиться удаления записей из Интернета. В суде за ней официально признали права на всю эротическую подборку с ее участием, что позволит ей воздействовать на администраторов порноресурсов.: «Я была молодая, 19-летняя, я влюбилась в первый раз, наивная. Он был на шесть лет старше, он был ревнивый и просто одержим мной. И я предложила взять паузу. Он старался сделать мне больно каждую секунду, и это ему удалось».Обидчик должен выплатить певице солидную компенсацию. Деньги она намерена потратить на свадьбу с подругой и медовый месяц.